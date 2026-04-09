Son Mühür/ Erkan Doğan- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınması ve ifade vermesinin ardından kamuoyunun beklediği ilk açıklama, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten geldi. Belediye binasında süreci takip eden Güç, yaşanan gelişmelere dair önemli detaylar paylaştı.

"İfadesi belediye katında alındı"

Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren İl Başkanı Çağatay Güç, Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesinin belediye binası içerisinde alındığını belirtti. Güç, "Sevk olacağı söylendi. Yukarıda ifadesi alındı başkanımızın belediye katında," diyerek işlemlerin yerinde gerçekleştirildiğini doğruladı. Güç, şu ifadeleri kullandı:

“Başkanımızın ifadesi alındı. Süreci hem idari hem de hukuki anlamda takip ediyoruz. Üç avukat arkadaşımız ve milletvekillerimiz şu anda içeride süreci takip ediyor. İdari ve hukuki anlamda Ömer Başkan’ın herhangi bir sorumluluğu yok. Bunun gündem değiştirmeye yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyoruz. Dün Meslek Fabrikası, bugün Bornova Belediyesi… Yarın başka bir belediye olabilir. Sürekli belediyeler üzerinden bir algı yönetimi yapılıyor. Ülkenin etrafı ateş çemberiyken, ekonomi uzun süredir kötü durumdayken bu tür operasyonların gündem değiştirmeye yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçlerin ne kadar ağır ve üzücü olduğunu hepimiz görüyoruz Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Şu an dışarıda net bir bilgi yok. Başkanımızla avukatlar görüşebildi, biz kendisi ile görüşemedik.”

Hukukçular ve milletvekilleri süreci takip ediyor

Yaşanan hukuki hareketlilikle ilgili olarak CHP heyetinin tam kadro destek verdiğini ifade eden Güç, sürecin her yönüyle kontrol altında tutulduğunu vurguladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda süreci takip ediyoruz. İki anlamda süreci takip ediyoruz. Üç arkadaşımız, avukat arkadaşlarımız, milletvekillerimiz içeride ve süreci takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

"İdari ve hukuki bir sorumluluk yok"

Yapılan inceleme ve ifade işlemlerinin siyasi bir boyutu olduğunu savunan Çağatay Güç, Ömer Eşki’nin herhangi bir idari veya hukuki açığı bulunmadığının altını çizdi. İl Başkanı Güç, yaşananları şu sözlerle nitelendirdi:

"İdari anlamda ve hukuki anlamda Ömer Başkan'ın bir sorumluluğu yok. Gündemi değiştirmek amacıyla yapılmış bir operasyondur" ifadelerine yer verdi.