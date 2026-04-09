Son Mühür/ Osman Günden- Son Mühür TV'de Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Otomobilciler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, servisçilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

4 yılda oda dengesi bozulmuş...

Başkan Bostancı odayı devraldıktan sonra hesapları incelediğini belirtti. Odanın çok kötü yönetildiğini ve dört yılda odayı bitirdiklerini ifade etti.

"10-12 milyon borç var. Seçimde harcanan masraf faturaları çok yüksek. İnanılmaz masraflar var. Klima bakımı diyorlar. Klima yukarıda anahtar bende nasıl bakım yapılmış. Yönetim Kurulu maaş almamış, feragat etmişler şimdi istiyorlar. Mahkemelik olacağız. Ama ben felaket tellallığını sevmem. Sıfırdan odayı oluşturmuştuk. Yine yaparız. Çözeriz. Biz bunları biliyorduk. Çok fazlası çıktı bunlar basit işler hallederiz."

Esnaf perişan...

Esnafın zor durumda olduğunu kazandıkları yetmediğini vurgulayan Başkan Bostancı, sorunları çözerek, esnafın bir dilim fazla ekmek kazanması için mücadele ettiğini söyledi.

"Esnaf kontak kapatıp eylem yapma arayışı içerisinde dayanacak gücü kalmadı. Ekonomi daraldı. Bazı fabrikalar kapandı.. Şirketler iş almak için fiyat kırmaya başladı. Ancak bu böyle olmaz. Yalnız akaryakıt değil, lastik, araç bakım, kasko eklenince masraf 40-50 bini buluyor. Şöför maaşı, sigortası... Batarsak hep birlikte batacağız. Şirketler biraz daha fedakarlık yapmalı, katkı koymalı, ucuz akaryakıt imkanı sağlamalıdır. Herkes taşın altına elini koymalı... Zorluğu paylaşalım."

Akaryakıt fiyatları mehter marşı gibi...

Akaryakıt fiyatlarının mehter marşı gibi üç ileri yarım geri gidiyor. Sebebi belli ama bir ahlak erezyonu var. Bugün savaş olan ülkelerde bile böyle yüksek enflasyon yok. En büyük paramızla bir kilo peynir bile alamıyoruz

Esnafın omurgası ulaşım sektörüdür...

Ekonominin can damarının, omurgasının esnaf olduğunu hatırlatan başkan Bostancı sözlerine şöyle devam etti.

"Ekonominin omurgası esnaftır. Küçük esnafın omurgası da ulaşım sektörüdür. Ulaşım beraberinde yan sanayileri de çalıştırır. Esnafa destek olunması, sahip çıkılması gerekir. Basit usulden gerçek gelire geçiş oldu. Harcamalar yüzde yetmişi buluyor. Gerçek usule geçince daha da zorlanıldı. Boş beyanname verse bile muhasebe ile birlikte masraf 5 bini buluyor. Yetkililerle görüşüyoruz. Hasılata dayalı sisteme geçilmesi lazım..."

Akaryakıt indirimi...

"Hasılata dayalı sisteme geçelim. Ödediğimiz matrah oranında da indirimli yakıt alalım. Bu tarımda, nakliye bağlı artış bir nebze olsun frenlenir."

Kırmızı kuşak sorunu...

En önemli sorunun kırmızı kuşak ve korsan servis olduğunu vurgulayan Bostancı, bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

"Kırmızı kuşak fabrikaları kendi araçlarını ifade ediyor. Bununla ilgili bir mesafe aldık. Yetkililerle işbirliği içindeyiz. Kısa zamanda çözülecek."

Korsan servis bitecek...

Başkan Bostancı, korsan servislerde de bir formül üretildiğini vurguladı.

"Sayın Valimizi bu konu ile ilgili ziyaret ettik. İl Emniyet Müdürümüze, Trafikten Sorumlu Müdür Yardımcımıza konuyu anlattık. Birçok ilden daha iyi durumdayız. Odamızın aracına bir memur verecekler. Mobil ekibimizle ihbarları değerlendireceğiz. Otomobilciler Odası ile işbirliğinde yapacağız bu uygulamayı... Çok sıcak baktılar. Taksi ve Servislerde hızlı bir çalışma yapıp netice alacağız. "

Bostancı'nın yeni projeleri...

Bostancı kısa zamanda hayata geçebilecek projelerinden bahsetti.

"Serbest Bölgelerde giriş çıkış geç oluyormuş. Saat:16.30 -18. 00 arası kamyon ve TIR girişine ara verilirse trafiksıkışıkşığı biter personel daha çabuk çıkar.

Trafik yoğunluğu çözülebilir.

İzmir'de trafik yoğunluğunu vardiye saatlerini yarım saat öne alınırsa çözülebiliceğini, serbest bölgede bunun denendiğini, bu konuda görüştüklerini belirtti.

3 Mayıs'ta Ata'nın yanındayız...

Başkan Bostancı, 3 Mayıs'ta yapılacak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinde Yalçın Ata'nın yanında olacaklarını vurguladı.

"Seçilir seçilmez Yalçın Başkanımızı ziyaret ettik. Onun yanında olacağımızı belirttik. Hiçbir beklentimiz olmadığını ve sonuna kadar yanında olacağımızı ifade ettim. Esnafım adına ona çok teşekkür ederim. O bir marka... Onunla beraberiz... Başarılarının devamını diliyorum. Bir dediğimizi iki etmiyor. Kendisinin de dediği gibi esnafın düğünü, şenliği, şöleni gibi bir gün yaşanacak. Her zaman yanımızda olan Yalçın Başkanımızla sorunları çözeceğiz. Daha güzel günler gelecek..."

El birliği ile çözeceğiz...

Esnafın feryadını dile getirmek için her platformda kişisel görüşlerimizi değil esnafın sesi olarak yer aldığını ifade eden Bostancı, kısa zamanda esnafın sorunlarının çözülerek, eski refah günlerine dönecekleri belirtti. "Pandemiden bile daha zor günler geçirdiğimiz bu günleri el birliği ile aşacağız"