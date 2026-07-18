3’üncü Lig’in yeni ekiplerinden Gaziemir Spor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, hücum hattı güçlendirmek adına tanıdık bir isimle yeniden anlaştı. Kulüp, eski santrforu 23 yaşındaki Kadir Otçeken’i tekrar renklerine bağladığını duyurdu. Geçen sezon Gaziemir Spor formasıyla Bölgesel Amatör Lig’de sergilediği performansla dikkat çeken ve rakip ağları 17 kez havalandıran genç golcü, Şubat ayında Gümüşhane ekibi Şiran Yıldızspor’a transfer olmuştu. Karadeniz temsilcisinde çıktığı 6 resmi karşılaşmada gol sevinci yaşayamam Kadir, eski takımının profesyonel lig mücadelesinde katkı sağlamak amacıyla yuvaya geri döndü. Gaziemir Spor, bu önemli transferi sosyal medya hesaplarından yayınladığı özel bir video ile taraftarlarına ilan etti. Herkes gün olur evine geri döner ifadelerine yer verilerek genç golcüye başarıla dilendi.

Kaynak: dha