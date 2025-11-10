Son Mühür / Yiğit Uzun - Türk futbolunda gündemi sarsan bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbol dünyasının merakla beklediği sevk listesini kısa süre içinde açıklayacak. Hakemlerin ardından bu kez bahis oynadığı iddia edilen futbolcuların isimleri de kamuoyuyla paylaşılacak.

Edinilen bilgilere göre, listede Türkiye’nin yakından tanıdığı bir futbolcu da bulunuyor. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

PFDK SEVK LİSTESİNDEKİ İLK İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan ilk TFF listelerinde Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinden çok sayıda futbolcunun ismi yer alıyor. Listede hem genç yetenekler hem de A Milli Takım forması giymiş oyuncular bulunuyor.

Süper Lig’den bazı isimler şöyle:

Beşiktaş A.Ş. – Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Corendon Alanyaspor – İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor A.Ş. – Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray A.Ş. – Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı

Gaziantep FK A.Ş. – Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe A.Ş. – İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor – Kerem Kayaarası

Eyüpspor – Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa A.Ş. – Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük – Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor A.Ş. – Celil Yüksel

Trabzonspor A.Ş. – Boran Başkan

Tümosan Konyaspor – Salih Malkoçoğlu, Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Zecorner Kayserispor – Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

TFF 1. LİG’DEN DE ÇOK SAYIDA FUTBOLCU LİSTEDE

Bahis iddiaları yalnızca Süper Lig’le sınırlı kalmadı. TFF 1. Lig ekiplerinden de çok sayıda oyuncu PFDK’ya sevk edildi.

Adana Demirspor A.Ş. – Ali Fidan, Yücel Gürol, Barış Timur

Alagöz Holding Iğdır FK – Hasan Aksu, Alperen Selvi

Amed Sportif Faaliyetler – Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Alberk Koç

Arca Çorum FK – Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Üzeyir Ergün, Eren Karadağ, Kadir Seven, Arda Hilmi Şengül

Atakaş Hatayspor A.Ş. – Cengiz Demir, Selimcan Temel

Atko Grup Pendikspor A.Ş. – Emircan Çiçek, Yusuf Erata, Batuhan İşen, Hakan Yeşil

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF, gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yayımladı:

“Kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025–2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.”

Federasyon ayrıca:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının planlandığı şekilde oynanacağını ,

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının ise iki hafta süreyle ertelendiğini duyurdu.

SAVCILIKTAKİ SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma sürecinde bazı futbolcuların yurt dışı merkezli bahis platformlarıyla bağlantıları da tespit edildi. Siber Suçlar Dairesi’nin hazırladığı raporda, futbolcuların “yakın çevreleri üzerinden bahis oynadığına dair dijital izler” bulunduğu belirtiliyor.

Hakemlerin ardından futbolculara uzanan bu süreç, Türkiye futbolunda disiplin, etik ve güven konularında yeni düzenlemelerin gündeme gelmesine neden olacak gibi görünüyor.