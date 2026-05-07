Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, ilçede toplumsal cinsiyet eşitliğini kağıt üzerindeki bir söylemden çıkarıp kurumsal bir yapıya kavuşturmak için Eşit Yaşam Derneği ile masaya oturdu. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman ve Dernek Başkanı Seniye Nazik Işık tarafından imzalanan ortak hizmet protokolü, kentin gelecek planlamasında temel dayanak noktası olacak "Yerel Eşitlik Eylem Planı"nın fitilini ateşledi. Başkan Duman, bu planı kentsel vizyonun en kritik "taşıyıcı kolonu" olarak tanımladı.

"Kadın Dostu Kent" kimliği uygulamaya geçiyor

İmza töreninde konuşan Başkan Görkem Duman, İzmir’in sahip olduğu "Kadın Dostu Kent" unvanının içini somut projelerle doldurmaya kararlı olduklarını ifade etti. Bu kapsamda kısa süre önce Ova bölgesinde hizmete giren Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi’nin önemine değinen Duman, bu tür merkezlerin sadece birer hizmet binası olmadığını vurguladı. Belediye Başkanı, kadınların şiddetle mücadeleden hukuki danışmanlığa kadar her alanda bu merkezleri birer "dayanışma köprüsü" olarak kullanabileceğini belirtti.

Veri tabanlı yeni bir hizmet dönemi

İmzalanan protokol, Buca’da sadece eğitim çalışmalarıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda kapsamlı bir veri toplama sürecini de başlatacak. İlçe genelinde yapılacak anket çalışmalarıyla, belediye hizmetlerinin toplumsal eşitlik karnesi çıkarılacak ve bu veriler yerel hizmet kalitesini artırmak için kullanılacak. Başkan Duman, kadınların şehir hayatına eşit katılımını sağlamanın bir lütuf değil, temel bir görev olduğunu hatırlatarak; kadınlar için güvenli olan bir kentin aslında çocuklar ve yaşlılar için de en yaşanabilir kent olacağının altını çizdi.

İlk bilgilendirme birim müdürlerine yapıldı

Protokolün imza aşamasının hemen ardından, uygulama süreci için ilk adım belediye meclis salonunda atıldı. Birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık bir sunum yaptı. Toplantıda, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın teknik detayları ve belediye birimlerinin bu süreçte üstleneceği roller masaya yatırıldı. Buca Belediyesi, bu protokolle birlikte Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri gibi mevcut projelerini, daha geniş kapsamlı bir eşitlik stratejisiyle birleştirmeyi hedefliyor.