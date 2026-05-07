İzmir’de yasaklı madde ticaretine yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 60 kilo yasaklı madde bulundu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İzmir polisinden dev operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasaklı madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takip altına alındı.

Çalışmalara İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri katılım gösterdi.

Ev ve otomobile baskın!

Gelen bilgiler çerçevesinde Karabağlar ve Karşıyaka’da belirlenen adresler ile bir otomobile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplamda; 60 kilogram yasaklı madde ele geçirildi.

Yasaklı maddelere ekipler tarafından el konulurken, operasyon kapsamında 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Tutuklandılar!

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, “Yasaklı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklandılar.