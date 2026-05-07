Son Mühür- Karşıyaka'nın meşhur balkonları arasında tatlı bir rekabet olacak. Karşıyaka Belediyesi, artık gelenekselleşen ve bu yıl 23’üncü kez kapılarını açan ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’ için başvuruları almaya devam ediyor. Sokağından geçenlere "Ne güzel bakmışlar buraya" dedirten tüm Karşıyakalılar bu yarışmaya davetli.

Yarışma bu yıl da üç ana kulvarda gerçekleşecek: ‘En Güzel Balkon’, ‘En Güzel Bahçe’ ve ‘En Güzel Apartman Bahçesi’ Başvuru ise oldukça basit. Belediyenin 399 40 00 numaralı hattını aramak yeterli. Ödüllü yarışmada hem renkleri ve kokularıyla kenti güzelleştiren, hem de geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere uyum sağlayarak çevreye değer katan balkon ile bahçeler seçilecek. Dereceye girenlerin ödülleri, Karşıyaka Çiçek Festivali kapsamında düzenlenen törenle verilecek. 15 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te Bostanlı Pazar Yeri’nde kurulacak kürsüde, ilk 3’e girmeyi başaran mahalle sakinlerine plaketlerinin yanında sürpriz hediyeler de verilecek.

"Bizim için sadece bir yarışma değil..."

Başkan Ünsal konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu organizasyon bizim için sadece bir yarışma değil; her bir çiçeğin, her bir yaprağın Karşıyaka’nın estetik ruhuna kattığı değeri kutladığımız, doğa ile iç içe yaşam kültürümüzü güçlendirdiğimiz köklü bir sosyal sorumluluk hareketidir. Amacımız, hem kendi yaşam alanlarını hem de kentimizi güzelleştiren vatandaşlarımızın emeğini görünür kılmaktır. Tüm Karşıyakalıları bu güzel heyecana ortak olmaya, doğaya sahip çıkmaya ve yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.”