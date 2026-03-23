İddiaya göre olay, dün gece saatlerinde Mersin’in merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi.

Aynı masada bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda, ortam bir anda karıştı. Restoranda bulunan diğer vatandaşların müdahalesiyle kavga güçlükle kontrol altına alındı.

Başkan Tuncer’in de kavgaya dahil olduğu öne sürüldü

Yaşanan arbede sırasında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de kavgaya müdahil olduğu iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Tuncer’in taraflardan biriyle fiziksel temasta bulunduğu öne sürüldü.

Olay sonrası karşı tarafın şikayetçi olduğu, bu kapsamda Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceğinin öğrenildiği aktarıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Öte yandan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a yakınlığıyla bilinen Tuncer’in adının karıştığı olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, masada başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve tarafların birbirine saldırdığı görüldü.

Görüntülerde, Ahmet Serkan Tuncer’in de kavgaya dahil olduğu, bir kişiye yumruk attığı, ardından karşılık görmesi üzerine yere düştüğü ve arbede sırasında tekmelendiği anlar yer aldı. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle kavganın sona erdiği anlar da kayıtlara yansıdı.