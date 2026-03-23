Son Mühür- İstanbul’da meydana gelen silahlı saldırıda, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybederken, rap müzik dünyasında tanınan isimlerden Canbay (Vahap Canbay) ise saldırının hedefi oldu. Araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, taraflar arasındaki husumet mercek altına alınırken, İzzet Yıldızhan’ın dosyada adı geçen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

“Arabulucu mu, azmettirici mi?” iddiası

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Yıldızhan’ın taraflar arasında arabuluculuk yaptığı, ancak bu sürecin ötesinde olayda “azmettirici” rolü olup olmadığı yönünde şüphe oluştuğu ifade edildi.

İddialarda, Yıldızhan’ın taraflar arasındaki gerilimde aktif rol aldığı ve saldırı öncesinde tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Ünlü türkücünün ise emniyette verdiği ifadede tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Geçmişteki adli süreçler yeniden gündemde

İzzet Yıldızhan’ın ismi daha önce de çeşitli adli iddialarla gündeme gelmişti. 2011 yılında Ankara’da yaşanan bir olayda, iki kadının şikayeti üzerine “darp ve cinsel saldırı” iddialarıyla gözaltına alınan Yıldızhan hakkında, daha sonra delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Söz konusu olay, uzun süre kamuoyunda tartışılmış ve magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Eski partnerinden suçlamalar

Yıldızhan hakkında geçmiş yıllarda, eski partneri Gizem Şehnaz İ. tarafından da çeşitli suçlamalar gündeme getirilmişti.

Savcılık kayıtlarına yansıyan iddialar arasında “silahlı tehdit” ve “çocuk kaçırma” suçlamalarının yer aldığı biliniyor. Bu iddialar da yeni gelişmelerin ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul’daki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, emniyet birimleri olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldızhan’ın dosyadaki konumuna ilişkin nihai değerlendirme ise yürütülen incelemelerin ardından netlik kazanacak.