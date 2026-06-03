Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partili Yankı Bağcıoğlu, askeri disiplinin önemine dair bir yazı yayınlayarak, özellikle son dönemlerde basına yansıyan bir takım gelişmeleri değerlendirdi ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Askerliğin temeli disiplindir

Askeriye içerisindeki disiplin kavramının yalnızca amirlere itaat değil aynı zamanda askerliğin temel disiplini olduğunun altını çizen CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Disiplin, Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir. Disiplin, sadece kanunlara ve nizamlara itaatle değil, aynı zamanda astın ve üstün hukuku korunarak sağlanır.

Bu koruma özellikle, askerlik mesleğinin tüm uygulamalarında hukuka riayet edilmesi, şikayet üzerine etkili soruşturma yapılması, insan onuruna saygı duyulması, yasal hak arama yollarının açık tutulması ve Anayasa ve evrensel hukuk ilkeleri ile güvence altına alınmış savunulma hakkına riayet edilmesi ile sağlanabilir.” dedi.

“Savunulma hakkının kısıtlanması amirlere olan güveni sarsar, disiplini zedeler”

Son olarak, basında yer alan iddialara yönelik Milli Savunma Bakanlığı’nın gerekli incelemeleri yapması gerektiğini savunan Bağcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu çerçevede; asta hakaret, müessir fiil ve kötü muamele gibi insan onurunu zedeleyen davranışlar, üst/amirleri koruyacak şekilde etkili soruşturma yapılmaması, yasal hak arama yollarının kapatılması, savunulma hakkının kısıtlanması amirlere olan güveni sarsar, disiplini zedeler.

Bu nedenle bu tür davranışlar TSK’da asla kabul edilemez. Askeri Yargı Sisteminin, revize etmek, sorun alanları ve eksiklikleri gidermek yerine tamamen kaldırılması gibi yanlış uygulamalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müesses disiplinini olumsuz etkilemiştir. Astın ve üstün hukukuna riayet etmek kaydıyla, disiplinin tesisi için ilgili tüm makam sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınmalı, yasal hak arama yolları açık tutulmalı, savunulma hakkına riayet edilmeli, şikayet ve müracaatlar etkili olarak soruşturulmalı, hukuktan, liyakat ve yetkinlikten asla taviz verilmemelidir. Basında yer alan rahatsız edici bilgi / iddialara yönelik Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme ve gerekli idari/adli işlemlerin yapılması kamuoyunun beklentisidir.”