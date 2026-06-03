Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın ev sahipliğinde yapılan Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı, sektör profesyonellerini Tarihi Asansör’deki “UFI Fuar Direktörleri Zirvesi” ile bir araya topladı.

5 Haziran’a kadar devam edecek olan bu organizasyon, yalnızca iş dünyasını buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası katılımcılara İzmir’in tarihini ve kültürünü doğrudan tanıma fırsatı sunuyor.

Toplu taşıma yerine BİSİM’i tercih ettiler

Zirvenin en dikkat çeken anlarından biri, katılımcıların ulaşım tercihi oldu. Farklı ülkelerden gelen yöneticiler ve iletişim liderleri, toplantı alanına ulaşmak için toplu taşıma yerine İzmir’in bisiklet paylaşım sistemi BİSİM’i kullandı.

Kordon alanı boyunca pedal çevirerek Saat Kulesi, Konak Pier ve Karataş yönünü takip eden grup, Tarihi Asansör’e ulaştıklarında İzmir’in körfez yaşamını ve mimari dokusunu bizzat görme fırsatı buldu.

Zirvenin ilk konusu fuarcılık sektöründeki değişim ve dönüşüm

Zirvenin ilk gününde ana konusu fuarcılık sektöründeki değişim ve dönüşüm oldu. Katılımcılar, İzmir’deki programın yalnızca mesleki bir ağ kurma imkanı değil, aynı zamanda çevreci ulaşım modelleriyle şehri keşfetme fırsatı sunduğunu söyleyerek etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

52 yıl sonra dünya fuarcılık sektörünün ana merkezlerinden biri olacak

İzmir, 3-5 Haziran tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleşen bu büyük zirveyle, tam 52 yıl aradan sonra dünya fuarcılık sektörünün ana merkezlerinden biri olma kimliğini tekrar taçlandırıyor.

Sektörün geleceğine yön verecek önemli konuların konuşulacağı konferans serisi, İzmir’in fuarcılık vizyonunu dünyaya yansıtmayı sürdürecek.

Konferans programının devamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da yarın sabah bir konuşma yaparak katılımcılara seslenmesi bekleniyor.