Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşım hizmetlerini yürüten bağlı şirketi İZDENİZ A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetim kadrosunda peş peşe görevden alma ve istifalar yaşanıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevden alınmasının ardından Genel Müdür ve bir yönetim kurulu üyesi görevlerini bıraktı.

Yönetim kurulu başkanı görevden alındı, genel müdür istifa etti

Edinilen bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler'i görevden almıştı.

Güler'in görevden alınma kararı şirket yönetiminde tartışmalara neden olurken, bu karara ilk tepki icra makamından gelmişti.

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Yönetim Kurulu Başkanı Güler'in görevden alınmasına tepki göstererek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Muzaffer Ayhan Kara görevinden istifa ettiğini açıkladı

Şirketteki görevden alma ve istifa dalgasına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi - İZDENİZ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ayhan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığını paylaştı.

Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Kara, istifa açıklamasında, "İzmir kamuoyuna; 8 Ağustos 2019'da önceki başkan Tunç Soyer'in tensipleriyle atandığım ve 31 Mart 2024'te seçilerek göreve gelen başkan Dr. Cemil Tugay’ın tensipleriyle sürdürmekte olduğum İzmir Büyükşehir Belediyesi-İZDENİZ A.Ş. YK üyeliği görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum.

7 yıllık süre zarfında İzmir Büyükşehir'in ve İZDENİZ A.Ş. için, İzmir için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım.

Görünen ve görünmeyen katkılarımla, onurumla geçen süre içinde Sayın Başkanlara, işbirliği içinde hareket ettiğim ve hep desteklerini gördüğüm bürokratlara, İZDENİZ A.Ş. bünyesinde çalıştığım heyet arkadaşlarıma ve icradaki mensuplarımıza, müdür ve personelimize çok teşekkür ederim.

Kurumlar kalıcı, kişiler geçicidir. İzmir Büyükşehir ve değerli iştiraki İZDENİZ A.Ş.'ye çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bundan böyle de bir "seçilmiş CHP" mensubu ve hemşehri olarak, bir düşünür-yazar olarak İzmir'e, Büyükşehir'e katkıda bulunmayı sürdüreceğimden; yol gösterici eleştiri ve önerilerle katkıda bulunmaya çalışacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Saygıyla, esenlik dileklerimle." ifadelerini kullandı.