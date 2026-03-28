Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk ticaret gemisinin ardından deniz güvenliğinin artırılması için iktidara çağrıda ve önerilerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Deniz güvenliği söylemle değil eylemle savunulur

Yayınladığı çözüm önerisinde deniz güvenliğinin söylemle değil, eylemle sağlanabileceğini aktaran CHP’li Yankı Bağcıoğlu, kesintisiz tedbirler alınması gerektiğini kaydederek, “Deniz güvenliğinin söylemle değil eylemle sağlanabileceğini anlayabilmek.

Karadeniz’de deniz güvenliğine yönelik bir süredir devam eden tehditlere karşı durumsal farkındalık sağlayabilmek, öngörülü olabilmek. Kritik bölgelerde deniz ve deniz hava unsurları ile gözetleme yaparak tanımlanmış deniz resmini kesintisiz elde edecek tedbirleri alabilmek.” dedi.

“Askeri önlemler koordineli bir şekilde uygulanabilmeli”

Son olarak, diplomatik girişimler ile caydırıcılık maksatlı askeri önlemlerin koordineli bir şekilde uygulanabilmesi gerektiğini kaydeden CHP’li Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Diplomatik girişimler ile caydırıcılık maksatlı askeri tedbirleri koordineli belirleyerek zamanında uygulayabilmek. Karadeniz’in en güçlü Deniz Kuvvetleri olan Türk Bahriye’sinin ‘Donanma varlığı’ ile Karadeniz’de ‘caydırıcılık’ sağlayabilmek. Kara sularımızın ve hava sahamızın hemen dışındaki böyle bir saldırının Türkiye’nin güvenirlik ve prestijine olabilecek zararını anlayabilmektir.”