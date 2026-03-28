Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi sosyal medya hesabı CHP İletişim, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. “Bütçedeki açığı kapatma aromalı yeni araç kokunuzla tanıştınız mı?” notuyla yapılan paylaşımda, araç dikiz aynasına asılı “Sandıkta görüşürüz!” yazılı bir koku görseli kullanıldı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar içeriğin yalnızca siyasi bir mesaj taşımadığını, aynı zamanda geçmişte yapılan bir düzenlemeye de gönderme içerdiğini öne sürdü. Bilindiği üzere, trafik güvenliği gerekçesiyle araçların dikiz aynasına görüşü engelleyebilecek aksesuarların asılması yasaklanmış ve bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanabileceği açıklanmıştı.

Bu bağlamda söz konusu görselin, hem ekonomik eleştiri hem de söz konusu yasak üzerinden dolaylı bir ironi içerdiği yorumları yapıldı. “Sandıkta görüşürüz” ifadesi ise yaklaşan seçim süreçlerine yönelik açık bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi.