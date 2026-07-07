Son Mühür- CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin hava gücü planına ilişkin kritik bir askeri analiz yayımladı.

Uluslararası ilişkilerdeki olumlu havanın fırsata çevrilmesi gerektiğini dile getiren Bağcıoğlu, dış gelişmelere odaklanırken yerli savunma projelerinin sekteye uğramaması gerektiği uyarısında bulundu.

"ANKA3, Kızılelma üretimine yönelik faaliyetler aynı tempoda devam etmeli"

Uluslararası alanda F-35 programına dair açıklamaların Türkiye'nin kendi projelerini önüne geçmemesi gerektiğini ifade eden Bağcıoğlu, yerli üretimlerin hız kesmeden sürmesi gerektiğini belirtti:

"F-35’e ilişkin açıklamalar Kaan MMU’ya yönelik yüksek konsantrasyon ve odaklanmayı etkilememeli. MİUS (ANKA3, Kızılelma) üretimine yönelik faaliyetler aynı tempoda devam etmeli."

F-16 ve motor tedariki öncelikli

Diplomatik ilişkilerdeki olumlu atmosferin kritik askeri alımları güvenceye almak için kullanılması gerektiğini savunan Emekli Tümamiral, "Olumlu ortamdan istifade ile Kaan motorları ve F-16 Blok 70 tedariki emniyete alınmalı." ifadelerini kullandı.

Yol haritasını açıkladı

Hava filosunun güçlendirilmesi amacıyla alternatif kaynakların değerlendirilmesini isteyen Bağcıoğlu, F-35 ve Eurofighter Typhoon tedarikine ilişkin yol haritasını,

"İran Savaşı sonrası, Katar ve Umman’dan EF-2000 Typhoon tedariki bitirilmeli. Gelirse, 5 X F-35 silah ve taktik maksatlı kullanılmalı.

Diğer uçakların tedarik / modernizasyon durumuna bağlı olarak F-35 tedarik durumu ve sayısı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ayrıca değerlendirilmeli." diyerek açıkladı.

Acil tedarik listesini paylaştı

Savaş uçaklarının dışında operasyonel destek sağlayacak unsurların da ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Bağcıoğlu, acil tedarik listesini şu şekilde paylaştı:

"Olumlu iklimden de yararlanarak acil harekat ihtiyacı olan CH-47 helikopter, MH-60 deniz helikopteri ve stratejik nakliye uçağı konusunda girişimde bulunulmalı."