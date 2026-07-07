Son Mühür- Türkiye ziyaretinin her anında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ''Dostum Erdoğan'' diye bahseden ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin merakla beklediği konularda somut gelişmeler olacağını gözler önüne serdi.

Yeni görev dönemindeki ilk Ankara ziyaretini gerçekleştiren Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'nin kapısında karşıladı.

İnşallah F-35 konusunda...



İki liderin ortak basın toplantısında,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." dedi.

“F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık'' hatırlatmasında bulunan Erdoğan,

''İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.” vurgusunda bulundu.

Trump'tan rahatlatan açıklama...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek "Türkiye, liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi." diyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan “CAATSA yaptırımları kaldırılacak mı?” sorusunu araya girerek cevapladı.

“Yaptırımları kaldıracağız, tamam mı?'' vurgusunda bulunan Trump,

''Böyle bir soruyu cevaplayarak vaktini boşa harcamasını istemiyorum. Yaptırımları kaldırmanın vakti geldi. Dostlarımıza yaptırım yapmak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kongre onayına ihtiyaç var mı?



CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy,

''Trump’ın CAATSA’yı kaldırmak için Kongre onayına ihtiyacı yok.

Yasadaki şartların yerine getirildiğini belirleyip Kongre’ye bildirecek sadece'' bilgi notunu paylaştı.

Ekonomist İris Cibre ise,

''Caatsa yaptırımları konusunda;

Savunma sanayi üzerindeki, ihracat lisansı yasağı ve varlık dondurma gibi ambargolar kongre onayı olmadan, Başkanlık feragat kararı ile kalkabiliyor.

Fakat, F35 programına dönüş için durum farklı;

2020 Ulusal Savunma Yetki yasasına eklenen bir değişiklik F-35'lerin Türkiye'ye transferini kısıtlıyor ve bu maddede başkanlık feragati bulunmuyor.

Bu yasa, Türkiye'nin S-400'e artık sahip olmadığının resmen teyidini şart koşuyor ve Trump bunu tek başına bypass edemiyor'' hatırlatmasında bulundu.

CAATSA yaptırımları nedir?

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı CAATSA yaptırımları, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması nedeniyle 14 Aralık 2020’de ilan edilmiş ve 6 Nisan 2021’de yürürlüğe girmişti.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecinin de parçası olduğu CAATSA yaptırımları bir NATO ülkesine ilk kez uygulanmıştı.