Son Mühür- CHP Genel Merkezi'nde 2 Temmuz tarihinde düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki duvarda, ''Türkiye'nin birinci partisi'' yazısının olmadığı görülmüştü.

31 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin iddiasını ortaya koyan slogana, Kılıçdaroğlu döneminde veda edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.



Burhanettin Bulut'tan tepki...



Özgür Özel'in A Takımı'nın önemli bir parçası olan Burhanettin Bulut, ''Türkiye'nin birinci partisi'' ibaresine göndermede bulunarak, “Anlaşılan artık böyle bir iddiaları da kalmamış” sözleriyle yazının kaldırılmasına tepki göstermişti.



Yarkadaş'dan destek gecikmedi...



CHP'deki parti içi iktidar savaşında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle dikkati çeken gazeteci Barış Yarkadaş, 2 Temmuz'daki değişimi, CHP'nin kurumsal renklerine dönüş olarak nitelendirmişti.

''CHP kurumsal renklerine dönmüş… Beyaz fon saçmalığına son verilmiş…'' hatırlatmasında bulunan Yarkadaş,

''Özgür Özel ve arkadaşları, bir ara fondaki Atatürk resmini de kaldırmıştı. Tepkiler üzerine yeniden koydular. Sonra fon beyaza döndü. Bugün ise yeniden kurumsal renklere…'' ifadesiyle yaşanan değişime destek vermişti.



Gazeteci Ateş duyurdu...



CHP Genel Merkezi'nin boş kalan duvarla ilgili planını Sözcü TV muhabiri Balâ Ateş duyurdu.

''Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 Temmuz’da CHP Genel Merkezi’ndeki basın toplantısında arka fondaki “Türkiye’nin birinci partisi” yazısının kaldırıldığı görülmüştü. Özgür Özel cephesinden ise tepkiler geldi'' hatırlatmasında bulunan Ateş,

''Konuştuğum Genel merkez kurmayları yazıyı niye kaldırdıklarına ilişkin “Sıralama değişebilir ama CHP’nin kurucu vasfının değişmeyeceği bir gerçek bu nedenle Türkiye’nin Kurucu partisi yazılacak” dedi bilgisini paylaştı.

