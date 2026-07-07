Son Mühür- Denizli'nin Kale ilçesi Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın Zafer Partisi'ne transferi kelimenin tam anlamıyla bilmeceye dönüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Erkan Hayla'ya rozet taktığı fotoğrafla birlikte, Hayla'nın Zafer Partisi'ne katıldığına yönelik iddiası kısa süre sonra yalanlandı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ,

''Denizli Kale Belediye başkanı Erkan Hayla Zafer Partisine katıldı.

Değerli Erkan başkan, Zafer Partisine, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinde hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz'' mesajıyla sürpriz transferi duyurmuştu.



Özgür'üm ben diyenler buyursun gelsin...



CHP'deki parti içi iktidar savaşında açıkça Özgür Özel'den yana tavır alan Erkan Hayla'ya Zafer Partisi rozetini takan Özdağ'ın açıklaması, Hayla'nın kısa bir süre önce yaptığı paylaşımları gündeme taşıdı.

Özgür Özel'in ''Yürüyelim arkadaşlar'' sözüne göndermede bulunarak,

''Biraz da Yanlış!!! Yoldan yürüyelim. Hem gezmiş oluruz. Tasma taşımam, Özgür'üm ben diyenler, buyursun gelsin'' mesajı vererek CHP'deki tarafını belli eden Denizli'nin Kale İlçesi Belediye Başkanı Erkan Hayla, Ümit Özdağ'ın partimize katıldı açıklamasının tam aksi yönde bir paylaşımda bulunarak, transfer iddialarını yalanladı.

O karakterde biri değilim...



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Hayla,

''Arkadaşlar bir kahvaltı programında Ümit hocamla buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi.

Kendileri ile Ülke meseleleri konusunda her daim hemfikiriz.

Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük teşekkür ediyorum.

Lâkin ben, görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakter de bir adam değilim.

Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken, onları sırtından vurmam.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum başkanım, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim git diyene kadar Partimdeyim'' ifadesiyle CHP'den ayrılmadığını duyurdu.

Erkan Hayla'nın açıklamasının ardından Ümit Özdağ'ın transfer haberiyle ilgili paylaşımını sildiği görüldü.