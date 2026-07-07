Son Mühür- ''Ölü Deniz'' isimli gösterisinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299. madde) ve Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama (TCK 216/3. madde) suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş'la ilgili tartışmalar hız kesmiyor.

Deniz Göktaş'ın abartıldığını savunan ve Göktaş’ın sadece Erdoğan’ı değil İmamoğlu'nu da eleştirdiğini hatırlatan Levent Gültekin, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu söylediğine dikkat çekmişti.

Muhalif kanadın İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalara inanmadığını hatırlatan Gültekin, Göktaş’ın zekice ve cesur bir gösteri yaptığını ama sosyal medyada abartılı ve aşırı övgüler yapıldığını savunmuştu.



Gültekin'in açıklamaları kızdırdı...



Deniz Göktaş'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik esprilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik esprilerden farkı olmadığını savunduğu için kendisine tepkiler geldiğine işaret eden Levent Gültekin,

''Dün farkında değildim meğer beni linç etmişler, üstelik baltası olan da gelmiş olmayan da, ne demişim Deniz Göktaş İmamoğlu’nun diplomasının yokluğu ile alay etti, vay sen espri anlamıyorsun, vay sen kötü niyetlisin, o kadar fanatiksiniz ki sadede Erdoğan bölümleri aklınızda kalmış sanırım.

Burada kiminle alay ediyor?



İmamoğlu kitap okumaz okusa da siyaseten işine yarayanı okuyor demiyor mu? Hapishanede kitap okumaya başlamış hadi bu sefer ÖSS inşallah demiyor mu? Burada kiminle alay ediyor? Bana laf edeceğinize espri zekamı küçümseyeceğinize içine düştüğünüz fanatizmi çukurunun sizi nasıl körleştirdiğiyle ilgilenseniz daha iyi bir şey yapmış olursunuz'' hatırlatmasında bulundu.