Son Mühür- Fatih Altaylı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'yi işaret ederek Yılmaz Özdil'e sorduğu, ''Sen hala orada kalır mıydın'' sorusuna Özdil'den yanıt gecikmedi.

Özgür Özel'in kuracağı konuşulan yeni partinin anketlerde açık ara önde olmasına dikkat çeken Yılmaz Özdil, o anket sonuçlarının ne kadar sağlıklı olduğunu düşünmekte fayda olduğunu savundu.

Mücadelenin ne olursa olsun CHP içinde verilmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı'nın "Bu şartlarda sen olsan hala orada kalır mıydın?" sorusuna:

"Evet'' diye cevap verdi.

Parayla tutulmuş tetikçilere rağmen...

''Ben zaten o şartlarda hala CHP'de kaldım ve kalmaya devam ediyorum'' vurgusunda bulunan Özdil,

''Yoksa bende, Kılıçdaroğlu varken onu şakşaklarım, Özgür Özel varken şakşaklarım!

Ama ben ne yapıyorum?

Defol, git, AKP'li köpek demelerine rağmen, Özgür Özel ekibinin, Burhanettin Bulut'un parayla tutup bana küfrettirdiği trollere rağmen, namuslu CHP seçmeninin zihnini bulandırmak için parayla tutulmuş tetikçilere rağmen ben zaten CHP'de kaldım.

Ben CHP'nin değilim ama CHP'liyim.

Guguk Kuşu Operasyonu'nu da yedi göbek CHP'li olduğu için yazdım zaten.

Yoksa bana ne der geçerdim. Bana ne deyip dürüst gözüken alında ahlaksız gazeteci yok mu? Benim anlattıklarımı bilmiyorlar mıydı? Ama ben CHP'li olduğum için, CHP'ye kıyamadığım için 2010'dan itibaren yazdım.

Kılıçdaroğlu'nu da CHP'li olduğum için eleştirdim, Özgür Özel'i de CHP'li olduğum için eleştirdim.

En nefret edilen gazeteci benim...



Şu anda muhtemelen CHP kadrolarının en nefret ettiği gazeteci benim. Hem Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından hem Özgür Özel yönetimi tarafından işten attırıldım.

Ne olursa olsun kişiler gelip geçici.

Ne Özgür Özel'dir CHP, ne Kılıçdaroğlu'dur CHP. CHP, altı oktur."

Ben ata ocağım CHP'den ayrılmıyorum, ayrılmam'' mesajı verdi.

''CHP'nin manevi mirasına sahip çıkmak için uğruna mücadele ettiğim insanlar tarafından taşlanmayı göze alıyorum'' diyen Yılmaz Özdil,

''Çünkü Türkiye'nin kurtuluşunun Türkiye'nin kuruluş reçetesinde olduğuna inanıyorum. O reçete de altı oktur'' hatırlatmasında bulundu.