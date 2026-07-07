Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi TBMM’nin kapalı olması nedeniyle haftalık grup toplantısını Eskişehir’de gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan CHP'li Özgür Özel Eskişehir’in yerel yönetim başarılarından derinleşen ekonomik krize, Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nden dış politikadaki eksen kaymalarına kadar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Özgür Özel’in Eskişehir’deki tarihi grup toplantısından öne çıkan başlıklar...

"Eskişehir, gençliğin ve çağdaş yaşamın şehridir"

Toplantının açılışında Eskişehir’e duyduğu hayranlığı ve vefayı dile getiren Özel, şehri ayağa kaldıran isimlere teşekkür etti.

"Eskişehir denilince partimizin göğsünü kabartan bu şehrin efsane rektörü, siyasetteki ustamız Yılmaz Büyükerşen’i saygıyla selamlıyorum."

Büyükerşen'in emanetine gözü gibi bakan Eskişehir'in seçilmiş ilk kadın büyükşehir belediye başkanı Ayşe Ünlüce’ye, merkez ilçe belediye başkanları Kazım Kurt ve Ahmet Ataç'a, ayrıca CHP milletvekilleri İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer ile İl Başkanı Talat Yalaz'a misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.

Özel, "Gençliğin, özgürlüğün, cumhuriyetin şehrindeyiz. Bozkırın ortasında hizmetin, kültürün, çağdaş yaşamın bugün bu kente umut olmaya, umutla dolmaya ve buradan güç almaya geldik" diyerek Eskişehirlilere teşekkür etti.

"Bu bir liderin değil, milletin yürüyüşüdür"

Partisine yönelik saldırıların ardından Ankara’da durmayarak şehir şehir, köy köy gezdiklerini belirten Özel, halkın yoğun ilgisine dikkat çekti:

"Esnaf ziyareti diye yola çıktık, sel olduk aktık. Bugün çıktığımız yolda 19. şehirde sizlerle birlikteyiz. Bu yürüyüş bir partinin, bir liderin yürüyüşü değildir; bir milletin yürüyüşüdür! Eskişehir’den haykırıyorum ki; milletin azim ve kararlılığının önünde hiç kimse duramayacaktır."

"Emeklinin tenceresi küçüldü"

Ülkenin kronikleşen ve 10 yılı bulan derin bir krizin içinde olduğunu ifade eden CHP'li Özgür Özel adaletsiz gelir dağılımını sert sözlerle eleştirdi.Türkiye'nin genel enflasyonda Avrupa birincisi, gıda enflasyonunda ise dünyada beşinci sırada olduğunu vurguladı.

Türkiye'de hiçbir ücret almayan 12.5 milyon işsiz bulunduğunu ve her iki kişiden birinin açlık sınırının altında yaşadığını belirtti.

"AK Parti’nin geldiği gün ödenen en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün ise emekli sadece 2 çeyrek altın alabiliyor. Son 10 yılda emekli sayısı yüzde 32 arttı, masa büyüdü ama tencere küçücük kaldı. Bu ülkede her şeyin fiyatı emekliye verilen maaştan daha fazla arttı."

"Otoyola, tünele geçiş garantisi, şehir hastanelerine hasta garantisi veriyorlar ama emekliye, emekçiye geçim garantisi yok. Biz sizlere geçim garantisi vermeye geliyoruz. Emekliye ilk seçimde hakkını vereceğiz!" dedi.

NATO Zirvesi hazırlığına tepki

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’ne de değinen Özel, ülkenin milli menfaatlerini savunmayı önemsediklerini ancak içerideki antidemokratik uygulamaların ülkeye yakışmadığını söyledi.

"NATO liderlerinin 'en bildiğiniz şehir neresi' dendiğinde tereddütsüz 'İstanbul' diyeceği, üç seçim üst üste rekor farkla kazanan belediye başkanımızın tutuklu olduğu, bir sonraki seçimlerdeki 25.5 milyon insanın imza verdiği cumhurbaşkanı adayımızın tutuklu olduğu bir süreçte NATO zirvesi yapılıyor."

"Paranoyak bir OHAL var

Ankara'da zirve nedeniyle haftalardır süren "paranoyak bir olağanüstü hal" uygulandığını belirterek, protesto gösterisi şüphesiyle yüzlerce kişinin hukuksuzca gözaltına alınıp tutuklanmasını eleştirdi. "Trump gittikten, Ankara boşaldıktan sonra hepsine pardon deyip bırakacaklar" ifadelerini kullandı.

Dış Politikada ABD bağımlılığına tepki

Mevcut iktidarın ABD yönetimine "göbekten bağlı" bir politika izlediğini savunan CHP'li Özel Donald Trump dönemindeki skandalları hatırlattı:

"O Trump ki bu ülkenin cumhurbaşkanına 'aptal olma' diye mesaj yollayabilmiştir. O Trump ki Türkiye’ye gelip Anıtkabir’i ziyaret etmeyen tek başkandır. 5 ay sonra ülkesinde 'topal ördek' (gidici) haline gelecek birisine yaranmak için böyle bir ilişki ağı asla savunulamaz."

Gazze’de 75 bin kişiyi katledenlerle bu şekilde yürünemeyeceğini, Türkiye'ye her türlü ambargoyu uygulayanların ağzının içine bakılamayacağını söyledi.

"Yanlışa sessiz kalmayacağız"

Rusya-Ukrayna savaşından Suriye’deki belirsizliklere, İsrail’in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik hukuksuz saldırılarından tüm dünyayı krize sürükleyen küresel politikalara kadar çok kritik bir dönemeçten geçildiğini ifade eden Özgür Özel, Türkiye'nin dış politikada eksen kayması yaşadığını belirtti.

Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip stratejik bir üye olduğunu hatırlatan Özel, "Elbette NATO üyesiyiz ancak ittifaka körü körüne bağlı olmayacağız, yapılan her yanlışın arkasında sessizce durmayacağız. Türkiye'nin küresel krizlerde barıştan, diplomasiden, uluslararası hukuktan ve mazlum milletlerden yana ilkeli bir tutum alması gerekir. Biz, Avrupa ile ilişkilerin demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü temelinde, ülkemizin çıkarlarını önceleyecek şekilde yeniden kurulmasını savunuyoruz. Ne Batı'ya teslim olacağız ne de adaletsiz politikalara göz yumacağız; çok yönlü ve tam bağımsız bir dış politikayı inşa etmeye kararlıyız" sözleriyle iktidarın dış politika vizyonunu eleştirdi.



"Yönümüz batı, hedefimiz tam bağımsız Türkiye"

Özgür Özel, konuşmasını Milli Eğitim Bakanı’nın müfredat ve Kurtuluş Savaşı yaklaşımlarına tepki göstererek ve tam bağımsızlık vurgusuyla sürdürdü.

"Ortadoğu’da bölgesel kalkınma işbirliğini savunuyoruz. Elbette yönümüzü Batı’ya dönüyoruz ama stratejik ilişkilerin aksatılmadan, Türkiye’nin bir an önce kurtulmak istediği o Trump yönetimine karşı tam bağımsız Türkiye’yi savunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu ülkeyi ilk seçimlerde hep birlikte kurtaracağız!"

"13 kere yenilenler değil, ilk seçimde yenenleriz"

CHP'li Özgür Özel konuşmasının devamında son yerel seçimlerdeki farkları yeniden hatırlattı.

"Bu başarı, hep beraber doğru tespitler yapmamızın ve hep birlikte ortaya koyduğumuz azmin zaferidir. Birileri çıkmış konuşuyor... Ben genel başkan olarak girdiğim ilk seçimde onu yendim, o ise bizi bugüne kadar yenemedi! 'Öyle 13 kere yarıştık, hep ben yendim' diyen kişiye ne konuşuyorsun? Bir kere yarıştık, orada da ben yendim. O yüzden son kurultayın sonuçlarını hazmedemeyenlerle, mutlak sultanla mutlak butlan ittifakını kurmaya çalışıyorlar; bunu asla kabul etmiyoruz. Birileri partiyi karpuz gibi ortadan bölmek istiyor ama bizim bir ve bütün olarak bir arada olduğumuzu bugün bütün millet görmektedir. Bu vicdansızlığın en kısa sürede son bulmasını bekliyoruz. Ankara’da meclis kapanınca grup toplantısının fiili imkanı kalmamıştı; ancak geçen hafta seçilmiş il başkanlarımızdan Talat Yalaz’ın mücadelesini görünce bu grubu Eskişehir’de yapmaya karar verdik. Demokrasinin, adaletin ve ekonominin bu kadar kötüye gittiği bir süreçte bütün hesapların terse döndüğünü, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık eleştirilmeye ve kendi içinde büyük bir hesaplaşmaya girdiğini net bir şekilde görüyorum."

"Bu millet çaresiz değildir"

Hukuki tartışmalara neden olan butlan kararına ve partinin geleceğine dair kararlı duruşunu sürdüren Özel, bu yürüyüşün kişisel bir mesele olmadığını ifade etti:

"Biz o malum butlan kararından beri sağduyuyla bekliyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta her an milletimizle birlikteyiz. Partimizi geri almak, halkın iradesini korumak için sonuna kadar mücadelemizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Ne bu parti ne de bu aziz millet çaresiz ve seçeneksiz değildir! Herkes bilsin ki, bugün Eskişehir'den başlattığımız bu büyük yürüyüş benden de, yanımdaki arkadaşlarımdan da çok daha büyük bir kararlılık yürüyüşüdür. Bu, topyekün bir milletin geleceğe yürümesidir."

