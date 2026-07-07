Son Mühür- NATO tarihihin en önemli zirvelerinden biri için Ankara'da toplanmaya başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı. Son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.

Beştepe'de ev sahipliği!

Beştepe'de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon düzenlenecek. Aynı gün Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

Kritik gündem maddesi: Türkiye-ABD ilişkileri

Beyaz Saray'ın açıklamalarına göre Trump'ın Ankara temasları, NATO Zirvesi'nin önüne geçen yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak. Ziyaretin en kritik gündem maddesini ise Türkiye-ABD ilişkileri ve savunma sanayii oluşturuyor.