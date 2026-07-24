İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade veren gazeteci Fatih Altaylı’nın savcılık tutanağı ortaya çıktı. Altaylı, Haluk Levent ve dernekle ilgili geçmişteki şüphelerini ve yayın sürecindeki yaklaşımını detaylarıyla anlattı.

"Bende olumsuz bir intibası vardı"

Haluk Levent ile ilk temasının 2021 yılındaki bir programa dayandığını belirten Altaylı, sanatçıya dair geçmişten gelen ciddi tereddütleri olduğunu vurguladı. Altaylı ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Kendisine de çok güvenmezdim. 2017'de kurduğu Ahbap Derneği ile para topladığını bilmiyordum; hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan, etkinlikler düzenleyen bir yapı olarak bakıyordum."

Yangınlar döneminde algı değişti ama şüphe bitmedi

2020 yılındaki orman yangınlarında ve ardından yaşanan 6 Şubat depremlerinde derneğin öne çıktığını aktaran Altaylı, toplum nezdinde oluşan güven ortamının kendi söylemlerine de yansıdığını kabul etti. Şüphelerinin ise hiç kaybolmadığını dile getirdi.

"Geçmişinde mali suçlar ve kumar gibi olaylar bulunması sebebiyle bu derneğin kesinlikle çok iyi denetlenmesi gerektiğini savundum" diyen Altaylı, Ahbap’a veya Haluk Levent’e herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti.

"İkinci şansı hak eder diye düşündüm"

O dönem Habertürk ekranlarında yayın yaparken AFAD ve Kızılay'ın karalanmasına karşı durduğunu söyleyen Altaylı, topladığı paraların yerini ulaşıp ulaşmadığını denetleme yetkisinin olmadığını vurguladı. Yayınlar ve paylaşımlar konusundaki samimi özeleştirisini ise şu sözlerle tamamladı:

"Her insan ikinci bir şansı hak eder düşüncesiyle, insanların yardımına koşan herkese destek vermek istedim. Yayınları ve tweetleri bu niyetle attım. Ancak şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada üzüntü hatta pişmanlık duyuyorum."

