Amasya’daki katı atık tesisinde pazar günü çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınsa da atık yığınlarının alt kısımlarındaki içten yanma devam ediyor. Yaklaşık 30 dönümlük sahayı kapsayan alanda gerçekleştirilen soğutma çalışmaları 5. gününe girdi.

İçten yanma ve yoğun duman devam ediyor

Merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde yer alan Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (AKAB) çöp döküm alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yüzeydeki alevler bastırıldı.

Ancak tonlarca atığın altında süren tepkimeler sebebiyle bölgede içten yanma başladı. Rüzgarın etkisiyle tesisten yayılan yoğun duman ve koku, kent merkezindeki mahallelerde hissediliyor.

"En kısa sürede Amasya'mızı yoğun sis ve kokudan kurtaracağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yangının kontrol altına alındığını, soğutma adımlarının ise devam ettiğini açıkladı.

Bölgedeki mevcut durum hakkında konuşan Sevindi, "Burası, Amasya'nın tüm çöpünün toplandığı bir alan. Soğutma çalışmaları kapsamında Amasya Belediyesi, Suluova Belediyesi, Ziyaret Belediyesi, Merzifon Belediyesi ve Özel İdaremize ait kamyon ve iş makineleri, ayrıca özel sektörden destek veren firmaların araçlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Amasya'mızı yoğun sis ve kokudan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.