Son Mühür- Casusluk davasından tutuklu bulunan Merdan Yanardağ T24'e yaptığı açıklamada,

"Kılıçdaroğlu'ndan dolaylı olarak haber geldi. Görüşmek istediğini ilettiler. Rica tonluydu. Değerlendiriyorum. Ama eğilimim görüşmemem yönünde. Çünkü onunla yaptığımız söyleşinin dava konusu olduğundan haberi vardı" ifadelerine yer vermişti.

Basın meslek ilkelerine aykırı...



CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir,

''Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu haberde iddia edildiğinin aksine, doğrudan ya da dolaylı hiçbir görüşme talebi olmamıştır.

Bu asılsız iddiayı, konunun muhatabı olan Sayın Genel Başkanımıza doğrulatmadan yayınlamak, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Bizler basın özgürlüğünü kararlılıkla savunurken, basın kuruluşlarının da habercilik etiği ve sorumluluk bilinci konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz'' çağrısında bulundu.



Neler yaşanmıştı?



Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'la birlikte casusluk davasında tutuklu olan Merdan Yanardağ, 2023'de Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportajın suç delili olarak kullanıldığını öne sürmüştü.

Yanardağ, hapisten Kılıçdaroğlu’na sitem ederek, “Sizinle yaptığım röportaj nedeniyle tutuklandım, neden beni savunmadınız?” diye sormuştu.

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönüşünün ardından Sözcü Tv'de katıldığı programda “Merdan Yanardağ’ın neyle suçlandığını bilmiyordum” demesi tartışmaları alevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Yanardağ'ı hapiste ziyaret etmek istediği iddiaları gündeme gelmiş ancak Yanardağ'ın buna sıcak bakmadığı konuşulmuştu.

