Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de yaşanan siyasi ve hukuki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, mutlak butlan tartışmaları sürerken, "Bugün orta yerde, üzülerek ifade ediyorum ki “sözgelimi” bir Cumhuriyet vardır. Cumhuriyetimizi maalesef, bir kayyımlar cumhuriyetine dönüştürmek istiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Bir kişinin siyaset yapma hürriyetini elinden alamazsınız"

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Atasen Yüzer'in sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu," Mutlak butlan kararı Türk siyasetini olumsuz etkiler. Ben demokrasinin, hukukun, adaletin yasaların ve özellikle anayasadan doğan hakların korunmasından yanayım. Bir kişinin siyaset yapma hürriyetini elinden alamazsınız. Ancak Türkiye'de malesef bunlar yaşanıyor. Burada aslında bakılması gereken şey niyetlerdir. Eğer niyet kötüyse çok şey olabilir. Dolayısıyla ben siyasette niyetin doğru bir yerde tutulmasından yanayım. Yoksa bu yaşananlar Türkiye'ye yakışmayan olaylardır" dedi.

Türkiye geçmişini özlüyor



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaşananların hepsinin Türkiye'nin bir sorunu olduğunu, Türkiye'nin eski siyasi iklimi tartışılarak bu noktaya kadar gelindiğini ve Türkiye'nin şu anda geçmişi arayan bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.