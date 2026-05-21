Son Mühür- Gazeteci Engin Balım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının ardından 81 CHP il başkanının Özgür Özel'e destek açıklamasını çok ciddiye gerek olmadığına dikkat çekti.

''Bu 81 il başkanı yok hükmündedir'' vurgusunda bulunan Engin Balım,

''Çünkü; Deniz Baykal makamdayken, Mustafa Sarıgül’e karşı açıklama yaparlardı!

Kılıçdaroğlu geldi, Deniz Baykal konuşup eleştirince, bu sefer aynı il başkanları ‘kral öldü yaşasın yeni kral’ diye Baykal’ı eleştiren açıklamalarda bulundular!

Kim varsa, ona destek...



Muharrem İnce eleştirdi, bu 81 il başkanı Kılıçdaroğlu ‘nu savunan açıklamalarda bulunuverdi. Özgür Özel de o vakitler televizyon televizyon gezip, Kılıçdaroğlu lehine bu işlerini organize ederdi

Bu il başkanları düne kadar Kılıçdaroğlu ‘nun adaylığını eleştirenleri linç edip, ‘Adayımız Piro, anketlerde öndeyiz, oyları bölmeyin’ diye mahalle baskısı kuruyorlardı!'' hatırlatmasında bulundu.

Çoğunun yakını CHP'li belediyede bankamatik...

''Abartısız söylüyorum, çoğunun, oğlu, kızı, damadı, yeğeni, akrabası İstanbul, Ankara, İzmir’deki belediyelerde ya işte bankamatiktir ya da iş takip edip ihale kovalıyordur!'' diyen Engin Balım,

''Yani belediyeler genel merkezin kontrollerinde olduğu için, örneğin doğuda CHP’nin %3 alamadığı X ildeki il başkanı ve delegeler gider ta Ataşehir’de yaşayıp, müteahhitlik firması sahip olup, akrabaları ile o ilin, il yönetimi ve kurultay delegelerini ele geçirip belirlerler!

O nedenle bunlar kapı kullarıdır mühür kimdeyse ondan yana tara tutarlar…'' mesajı verdi.



Mutlak butlan arzusu içinde olanlar...



81 il başkanı adına yapılan ortak açıklamada

''Partimiz, 19 Mart Darbecileri ile kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak “butlan” arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırılarına altındadır.

Herkes bilmelidir ki; Partimizin iktidar yürüyüşü hiçbir siyasi mühendislik girişimiyle ve hiçbir dış müdahaleyle yolundan döndürülemez.

Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi’nden umulamaz ve kullanılamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır.

Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e de sonuna kadar sahip çıkacağız. Bugün daha güçlüyüz ve bu saldırılardan daha da güçlenerek çıkacağız'' ifadelerine yer verilmişti.

