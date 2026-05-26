Son Mühür / Atakan Başpehlivan Mutlak butlan süreciyle bir haftadır ciddi problemler içinde boğuşan Cumhuriyet Halk Partisi’nde bu kez yeni yönetimin üyelere gönderdiği mesaj özellikle sürece karşı duran partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

“Örgütlerin birlik içinde çalışması önemlidir”

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi tarafından, tüm üyelere gönderilen SMS’de birlik mesajı verilirken, “Değerli Yol Arkadaşlarımız, Partimizi bugünlere taşıyan ve yarınlara ulaştıracak en büyük güç, şüphesiz ki Anadolu'nun dört bir yanında gecesini gündüzüne katarak çalışan fedakar örgütlerimizdir. Son dönemde yaşadığımız hassas süreçlerde örgütlerimizin birlik, dayanışma ve kurumsal sorumlulukla hareket etmesi önemlidir. Provokasyonlara, sosyal medyada partimizi tartıştırmaya ve örgütlerimizi karşı karşıya getirecek tutumlara asla fırsat verilmemelidir.” cümleleri yer aldı.

“Disiplin kurallarını yok sayanlara karşı yasal süreç işleyecek”

Son olarak, disiplin kurallarının dışına çıkıldığı takdirde yetkili kurulların yasal süreçleri başlatacaklarının vurgulandığı mesajda şu ifadeler yer aldı: “Değerlendirmelerin yeri partimizin resmi kurullarıdır. Parti kültürümüzü, tüzüğümüzü ve disiplin kurallarımızı yok sayarak partimizi kamuoyunda tartışmaya açanlar hakkında yasal süreçlerin tereddütsüz işletileceğini önemle hatırlatmak isteriz. Birlik ve beraberliğimize olan inancımız tamdır. Gereğini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”