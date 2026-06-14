Son Mühür/ Merve Turan- 6 yıl sahnelere ara veren Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah, İzmir sahnesine geri döndü. İzmir Arena’da yapılan konserin biletleri satışa çıktığı anda satıldı. Konser alanı ise tıklım tıklımdı.

7 Mart 2020’den beri İzmir’de konser vermeyen Ferah, 3 Haziran’da İstanbul’da başlattığı dönüş serisinin ikinci durağı olarak yönünü İzmir’e çevirdi.

Hayranları konser saatinden saatler önce kapı önünde sıraya girerken, sahne ışıkları açıldığı an konser alanında alkışlar yankılandı.

Sahneye yapay kar yağdırdı

Konser açılışında görsel şölen sunan Şebnem Ferah; büyük ekranlarda Anka kuşu temalı, müzikal geçmişini yansıtan görüntüler dönerken, konser "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" ile giriş yaptı.

"Can Kırıkları", "Yağmurlar", "Sil Baştan" ve "Bu Aşk Fazla Sana" gibi şarkıları söylemeye başladığında, yüzlerce kişi tek bir ağızdan eşlik etti. Ferah, "Hoşçakal" şarkısını seslendirirken sahneye yapay kar yağışı yapıldı.

"Hem ben hem ekip arkadaşlarım, hepimiz birlikte sizi çok özledik"

Ferah sahneden hayranlarına, "Hem ben hem ekip arkadaşlarım, hepimiz birlikte sizi çok özledik" diyerek seslenirken, sahne arkasında ise; Ozan Tügen (klavye), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Serdar Barçın (üflemeli), Ceren Tügen Akdeniz (vokal) ve Barış Manisa (gitar) yerini aldı.

21 Haziran'da tekrar İzmir’de

Konser yalnızca müzikseverlerin değil, sanat dünyasının da odak noktasıydı. İzmir Arena’daki bu yoğun katılımlı gecede birçok tanıdık yerini aldı. Doğa Rutkay, 20 yıldır bir konsere gitmediğini ama Şebnem Ferah için bu kuralı bozduğunu söyleyerek eşi Kerimcan Kamal ile oradaydı.

Melike Şahin, başında Şebnem Ferah bandanasıyla konseri izlerken, Ceylan Ertem ve Salih Bademci gibi isimler de konser alanında yerini aldı. Şebnem Ferah, gördüğü büyük ilgi üzerine 21 Haziran tarihinde tekrar İzmir’de sahne alacağı öğrenildi.