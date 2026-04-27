Geçtiğimiz günlerde coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanı hepimizi etkilemişti. İlçelerde günler süren kutlamalarla o neşeyi zirdeve yaşadığımız bayramda Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği etkinlik vatandaşa müzik ziyafeti sundu.

Ahmed Adnan Saygun'da dinemeyen alkış sesleri!

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde klasik batı müziğinin haricinde film müzikleri ve marşları da yankılandı. Orkestra şefi Tolga Akın dinmeyen alkışların ardından çok önemki bir iş gerçekleştirdiklerini dile getirerek;

“Bu birlikte üçüncü konserimiz. 2025 yılının eylül ayında, 33 öğrenciyle teslim aldığım orkestrayı bugün sahneye 80 kişiye çıkartmış olmak ve çocuklarımın hepsinin gelişimine tanıklık etmek benim için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Her biri birbirinden yetenekli çocuklarımızı kutluyorum. Narlıdere Belediyemize çocuklara verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu orkestraların çoğalması için diğer tüm kurumların da Narlıdere Belediyesi’ni örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

"Başkanın selamı var"

Etkinlik sonrası Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Sofu ise şu ifadelerde bulundu: “Sizlere öncelikle, Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Erman Uzun’un selam ve saygılarını iletiyorum. Kendisi, Ankara programı olduğu için aramızda olamadı. Burada, hep birlikte uluslararası bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ailelerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun”