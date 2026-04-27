Son Mühür / İzmir’in iş dünyasının dev isimlerin aynı masada buluşturan Çeşme’deki turizm projesinde dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı. 11 iş insanının güç birliği yaptığı yaklaşık 10 milyon dolarlık otel projesi ÇED onayını aldı. Alaçatı Liman Mevkii’nde 4477 Ada 1 Parselde yükselmesi planlanan Royal Alaçatı projesi İZKA İnşaat’tan Azat Yeşil ve Baran Yeşil, Tolkar Makina’dan Cenk Karace ve Karluna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve son dönemlerde gayrimenkul yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Efrahim Çekiç gibi isimlerin ortaklığında kurulan Royal Alaçatı Turizm A.Ş., tarafından yapılacak. Ortaklar arasında ayrıca Cem İnam, Baran Yeşil, İlker Mehmet Ergüllü, Hasan Yıldırım, Yücel Yetik, Mehmet Kızılkan ve Yaşar Taşbunar da yer alıyor.

Mahkeme kararı projenin önünü açtı

Yaklaşık 476 milyon liralık yatırım bedeline sahip olan proje, geçtiğimiz dönemde imar planlarına açılan davalar nedeniyle durdurulmuştu. 2022 yılında ‘turizm tesisi’ alanı ilan edilen plana karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme yolunu izlemişti. Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nden çıkan emsal kararından sonra projenin önündeki hukuki engel kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dondurduğu ön izin süreci, mahkeme kararıyla birlikte yeniden başlatıldı.

30 bin metrekarelik dev alan!

Proje dosyasına göre; 30 bin metrekareden fazla bir alanda, 249 oda ve 300 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan 4 yıldızlı otel 7 farklı bloktan oluşacak. Tesiste şimdilik 100 personelin istihdam edilmesi öngörülüyor.