Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde TBMM Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda bir araya geldi. Türkiye gündeminin sıcak maddelerinin ele alındığı toplantı devam ederken, kurmaylardan gelen açıklamalar partideki çalışma temposunun ve Meclis rutinlerinin eksiksiz sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Murat Emir: "Önümüzdeki Salı’nın diğer salı günlerinden farkı yok"

Toplantının içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu toplantının olağan bir MYK buluşması olduğunun altını çizdi. Emir, gündem maddelerinin Türkiye'nin temel sorunları ve haftalık siyasi tartışmalardan oluştuğunu belirterek, bunları masaya yatıracaklarını ifade etti.

Gazetecilerin, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında "Önümüzdeki Salı günü grup toplantısı yapılacak mı?" şeklindeki sorusuna ise Emir, “Bu sorunun sorulmasına şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Yönetmeliğimize, tüzüğümüze, Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu; Grup Genel Kurulu toplantısının saatini ve gündemini belirler. Önümüzdeki Salı’nın diğer Salı günlerinden hiçbir farkı yok" dedi.

Ali Mahir Başarır: "Güne Liderimiz Özgür Özel ile başladık"

Meclis'teki hareketli dakikalar sürerken, mevcut parti yönetimine ve Genel Başkan Özgür Özel'e bir destek de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel ile birlikte çekilmiş bir karesini paylaşan Başarır, genel merkezin ve meclis grubunun motivasyonunun tam olduğu mesajını verdi.

Başarır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güne Liderimiz Sayın Özgür Özel ile Meclis’te başladık. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam!"