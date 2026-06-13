Son Mühür- İzmir bugün öğle saatlerinde sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir Körfezi - Foça açıklarında yerel saatle 12:22'de bir deprem meydana geldi.

Yerin 7.54 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.7 (Ml) olarak ölçüldü. AFAD verilerine göre depremin detayları şu şekilde:

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Merkez Üssü: Ege Denizi - İzmir Körfezi - Foça'ya 9.77 km mesafede

Tarih / Saat: 13 Haziran 2026 / 12:22:50 TSİ

Koordinatlar: 38.63333 N (Enlem) - 26.64194 E (Boylam)

Derinlik: 7.54 km

Deprem, başta Foça ve çevre ilçeler olmak üzere İzmir genelinde kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmayan sarsıntı, kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Yetkililerden henüz olumsuz bir ihbar yapılmadığı bildirildi.