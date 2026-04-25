İzmir siyasetinde her geçen gün gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar gerilimin dozajını artırırken, gerilim seviyesi de düşmüyor. Bu kapsamda bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız'dan geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü açıklamaları üzerinden hedef alan Yıldız, kendisine maddeler halinde sorular yöneltti.

"Gerçekleri konuşmak yerine algı ve yalan siyasetine sarılmıştır!"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, "CHP İl Başkanı yine gerçekleri konuşmak yerine algı ve yalan siyasetine sarılmıştır. Kendisine açık ve net sorularımız var; elbette cevaplamaya cesareti varsa:

1. Kendi Grup Başkan Vekili ve Grup Sözcünüzün de katıldığı toplantıda alınan ortak karara neden uymadınız? Mecliste konuşma sürelerini kısaltan önergeyi neden verdiniz? Buna rağmen söz vermeden meclisi neden kapattınız? Amacınız muhalefetin sesini kısmak, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek midir?

2. Son iki yılda yaklaşık 5 milyar dolara yakın bütçe kullandınız. Buna rağmen İzmir’i neden Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden biri haline getirdiniz? Şu anda 1,2 milyar dolar borcunuz var mı, yok mu? Açıklayın.

3. 2025 bütçesinde 1,3 milyon metreküp asfalt dökeceğinizi söylediniz. Peki neden sadece 380 bin metreküp asfalt dökebildiniz? Bugüne kadar CHP’li önceki belediye başkanlarının yaptığının neredeyse dörtte biri kadar bile hizmet üretemediniz. Bunun hesabını verin.

4. “Vandalizm” diyorsunuz. Bu sözü söylerken hiç aynaya baktınız mı? Çünkü vandalizmin ne olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Bugün İzmir’i yönetme biçiminiz başlı başına bir vandalizmdir. Yollar çukur, sokaklar çamur, şehir çöp içindeyken; kendi il yöneticilerinizi, sekreterinizi, ilçe başkanlarınızı belediye maaşlarıyla CHP siyasetine finansman aracı haline getirmiyor musunuz?

Yetmedi… Uşak’ta ortaya saçılan skandallarda konuşulan gönül ilişkilerinin finansmanında, Bornova Belediyesi’ni kullandırmadınız mı?

İşte bütün bunlar vandalizm değilse nedir?

Kamu kaynaklarını yağmalayan, belediyeleri bankamatik çalışanlarının yuvasına çeviren, belediye imkânlarını şahsi ilişkilere tahsis edenler önce aynaya bakacak, sonra da çıkıp İzmir halkından özür dileyecek.

Sizin demokrasi anlayışınız da budur: Kendinize gelince özgürlük ve demokrasi, başkasına gelince susturma, kapatma, engelleme…

Ama bilin ki biz o mecliste, tüm baskılarınıza rağmen İzmir’in gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bizi susturmaya da, meclisi çalışmaz hale getirerek gerçekleri örtmeye de gücünüz yetmeyecek.

Çağtay Bey, siz ve grubunuz İzmir’in sorunlarından ne kadar kaçarsanız kaçın, biz İzmir demeye, İzmir’in dertlerini ve sizin yapamadıklarınızı anlatmaya devam edeceğiz.

Unutmayın; İzmirliler bize yaklaşık 1 milyon oyla sizi denetleme görevi verdi. Biz de bu görevi sonuna kadar yerine getireceğiz.

Size tavsiyemiz bizi dikkatle dinlemenizdir. Belki o zaman İzmir’e bir faydanız dokunur." ifadelerini kullandı.