Başkent Ankara’ya bağlı Temelli yakınlarında bir hava aracının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandı. Bölgeden gelen bildirimler üzerine çok sayıda ekip hızlıca olay yerine sevk edildi. Olaya ilişkin ilk görüntüler paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopterinin düşme sebebi henüz bilinmiyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.