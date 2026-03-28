Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, Urla’nın Yağcılar Mahallesi’nde yer alan 280 ada 8, 9 ve 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın, 23 Şubat 2026 tarihli ve 14983187 sayılı Bakanlık Olur’u ile onaylanarak askıya çıkarılmasına dair açıklama yaptı. Yalaz, söz konusu planların “Nitelikli Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı” olarak belirlenmiş tarım arazilerine villa ve konut yapılaşması imkânı tanıdığını belirterek, bu durumun “koruma” yaklaşımıyla çeliştiğini ifade etti. Planlara sosyal medya üzerinden tepki gösteren Yalaz, halkın ve yerel yönetimin görüşünün alınmamasına da dikkat çekti.

“BELEDİYEDEN GÖRÜŞ TALEP EDİLMEDİ”

CHP Urla İlçe Başkanı, söz konusu planlama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olduğunu, planların Urla Belediyesi tarafından hazırlanmadığını ve askıya çıkarılmadan önce belediyeden herhangi bir görüş talep edilmediğini vurguladı. Yalaz, bu süreçte şeffaflık ve yerel katılımın sağlanmadığını belirterek, planlara karşı duyulan endişeyi dile getirdi.

Yalaz'ın açıklaması şu şekilde;

"İlçemiz sınırları içerisinde “Nitelikli Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı” statüsünde bulunan tarım alanlarına yönelik olarak, “koruma” başlığı altında villa ve konut yapılaşmasına imkan sağlayan planların hazırlanarak askıya çıkarıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Urla’nın Yağcılar Mahallesi’nde yer alan 280 ada 8, 9 ve 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bakanlık Makamının 23.02.2026 tarihli ve 14983187 sayılı Olur’u ile onaylanarak askıya çıkarılmıştır. Söz konusu planlama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu planların Urla Belediyesi tarafından hazırlanmadığını ve askı sürecine çıkarılan planlarla ilgili olarak belediyeden herhangi bir görüş ya da bilgi talep edilmediğini özellikle vurgulamak isteriz. Urla; tarımı, doğası, kıyıları ve kültürel mirasıyla yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin en kıymetli yaşam alanlarından biridir. Koruma statüsündeki tarım alanlarının yapılaşmaya açılması yönündeki bu tür planların, kamu yararı, doğa koruma ve sürdürülebilirlik ilkeleri açısından son derece dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanlığı olarak, Belediyemizle birlikte, Urla’nın doğal ve tarımsal değerlerini koruma konusunda son derece hassas olduğumuzu ifade ediyor; söz konusu planlara ilişkin süreci yakından takip edeceğimizi ve gerekli itirazların yapılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Urla’nın doğasını, tarımını ve geleceğini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."