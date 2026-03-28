Son Mühür- İZSU'nun yayınladığı listeye göre günün en uzun süreli kesintisi Seferihisar ilçesinde yaşanacak. Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat boyunca su kesintisi uygulanacak. Öte yandan Torbalı Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde 07.30 ile 09.32 arasında yaklaşık 2 saat, Çiğli Evka-5’te 08.38 ile 09.38 arasında 1 saat, Konak Akdeniz ve Alsancak mahallelerinde 08.45 ile 09.45 arasında 1 saat, Kemalpaşa Çambel Mahallesi’nde 08.56 ile 12.00 arasında yaklaşık 3 saat, Ödemiş Gölcük Mahallesi’nde 09.06 ile 11.06 arasında yaklaşık 2 saat ve Bergama Fatih Mahallesi’nde 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacak.

Vatandaşa uyarı!

Yetkililer, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına önceden su depolaması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı. Kesintilerin planlanan saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği, çalışmaların erken bitmesi durumunda ise suyun daha önce verilebileceği ifade edildi.