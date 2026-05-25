Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kavşak, meydan ve caddelerde yürüttüğü geniş kapsamlı peyzaj çalışmalarıyla kentin çehresini değiştirdi. Ocak ayından bu yana yürütülen hummalı çalışmalarda, 18 binden fazlası ağaç olmak üzere yaklaşık 1 milyon bitki İzmir sokaklarına dikildi. İzmir rengarenk oldu.

Kuraklığa dayanıklı akıllı peyzaj dönemi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeşil alan çalışmalarında bu yıl farklı bir strateji izledi. Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak isteyen ekipler, 19 meydan ve kavşakta su tasarrufu sağlayan, bölge iklimine uygun bitki türlerini tercih etti. Atıl kalmış alanlar ise dekoratif taşlar ve doğal objeler kullanılarak estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Uygulanan bu yeni yöntemle hem su kaynakları korunuyor hem de bakım maliyetleri minimuma iniyor.

Caddeler ve sembol meydanlar çiçek açtı

Belediye ekipleri, İzmir'in sembolik öneme sahip meydanları, caddeleri ve işlek çarşıları başta olmak üzere tam 44 farklı noktada tasarım yaptı. Kent estetiğini üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalışmalarda; karanfil, menekşe ve açelya gibi mevsimlik çiçekler yoğun olarak kullanıldı.

Yılbaşından bugüne kadar dikilen 18 bin 261 ağaç ve yüz binlerce çalı türü, İzmir'in yeşil altyapısını güçlendirdi.

