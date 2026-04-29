İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleri, şehri her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bir destinasyon haline getiriyor. Yeşilova Höyüğü'nde başlayıp Efes'in mermer yollarına uzanan yolculuk, Şirince'nin taş evlerinden geçip Mordoğan'ın mor çiçekli koylarında son buluyor. Kordon boyu yürüyüşünden Karagöl'ün serin havasına geçmek bir saat sürmüyor.

İzmir'in tarihi yerleri

Smyrna adıyla bilinen kentin köklerini Bornova'daki Yeşilova Höyüğü'nde aramak gerekiyor. Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine uzanan höyük, ilk İzmirlilerin izini taşıyan Neolitik bir yerleşim alanı. Bayraklı'daki Smyrna-Tepekule ise Homeros'un doğduğu nokta olarak gösteriliyor; burada Athena Tapınağı'nın kalıntıları görülebiliyor. Kemeraltı ile Kadifekale arasındaki Agora Ören Yeri, Büyük İskender sonrası kurulan kentin kalbiydi. Roma dönemine ait Yunanca grafitiler, dönemin halk yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor.

Selçuk'taki Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesinde. 21 bin kişilik tiyatrosu, Celsus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı ve yamaç evleriyle binlerce yıl öncesine ışınlıyor ziyaretçiyi. Hemen yakındaki Meryem Ana Evi ve antik dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı kalıntıları, gezinin olmazsa olmazı. Sığacık'taki Teos, Ildırı'daki Erythrai ve Urla'daki Klazomenai antik kentleri, üç bin yıllık ticaret hikayelerini günümüze taşıyor. Klazomenai'de dünyanın en eski endüstriyel zeytinyağı tesisi bulunuyor.

İzmir'in doğal güzellikleri ve gezi rotaları

Şirince Köyü, dağ yamacına serpilmiş taş evleri ve meyve şaraplarıyla en bilinen durak. Bornova'daki Homeros Vadisi, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta, gölet ve piknik alanlarıyla hafta sonu kaçışı arayanların adresi. Karagöl Tabiat Parkı, 18 hektarlık çam ormanı içinde kamp ve fotoğraf tutkunlarına açılıyor. Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti, baharda flamingo akınlarıyla doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası.

Sahil tarafında Foça'nın doğal limanı, Çeşme'nin mavi koyları ve Karaburun Yarımadası'nın saklı plajları sıralanıyor. Sakin şehir unvanlı Seferihisar, organik pazarları ve butik otelleriyle yavaş tatil arayanlara hitap ediyor. Ödemiş yakınındaki Birgi ise UNESCO listesinde yer alan, sivil Türk mimarisinin en iyi korunmuş örneklerinden Çakırağa Konağı'nı barındırıyor.