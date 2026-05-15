Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir programının son durağı Karabağlar oldu. Karabağlar Belediyesi’nin Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Proje Lansmanı’nda kürsüden önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel: İzmir üvey evlat muamelesini hiç hak etmiyor

Kentsel dönüşümlerin yerel yönetimler eliyle yapılmasını savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ben 10 yaşında İzmir’e geldim. Ortaokulu ve liseyi Bornova’da, Üniversite’yi ise Ege’de okudum. Aydın’a vs. giderken hep Karabağlar’ın içinden geçtim. Hep Karabağlar’da bir kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini düşündüm.

Kentsel dönüşüm işinin yerel yönetimlere bırakılması gerekiyor çünkü bu iş yerelde olacak bir iştir. Yoksa Ankara’daki bir bürokratı kim arayıp, soracak? O yüzden aslında hepsinin belediyeler eliyle yapılması gerekiyor. Bilhassa İzmir bir üvey muamelelisini hiç hak etmiyor bu noktada özellikle kentsel dönüşüm projelerinde hep geri planda bırakıldı. Ümit ediyorum burada da yapıcı diyaloglar devam eder ve hızlı bir şekilde sonuçlanır. Biz anahtar teslimin yapılacağı gün burada olacağımızın sözünü veriyoruz.” dedi.

“Kınay, baskılara rağmen vatandaşa hizmet için elinden geleni yapıyor”

Ayrıca, konuşmasında Karabağlar Belediye Başkanı’nın özellikle bütçe açığı açısından başarılı bir belediyecilik örneği sergilediğini vurgulayan CHP’li Özel, “Biz iki yıldır İzmir’de 29 ilçe belediyesini yönetiyoruz. İzmir 2024’te CHP’den bir değişim bekledi. Helil Kınay, iktidarın baskılarına rağmen önemli bir çalışma yapıyor ve vatandaşa hizmet etmek için elinden geleni yapıyor.

Ben özellikle belediyeleri aldığımızda durumlara bakıyorum buranınkini yüzde 33’lük bir bütçe açığıyla devralınmış, bugün ise bu açığın yüzde 15’e indiğini ve gelecek yıl yüzde 10’un altına ineceğini ifade ettiler. Belediyenin personeline hiçbir borcunun olmadığını büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Artık yokuş yukarı değil, yokuş aşağı ilerlenecek bundan sonra da önemli çalışmaların yapılacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“İzmir’de kangrene dönüşecek bir sorunu çözdük”

Son olarak, bir süredir tutuklu olan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, İzmir’deki kooperatif sorununu çözdüklerini duyurarak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya, burada tutuklu durumdalar. Onların tutuklu olmalarının sebebi aslında kentsel dönüşüme kooperatif noktasında çözüm üretmek istemeleridir. Maliyetler artınca da bu işte bir aksama oldu. Yıl sonuna kadar bu projelerin birinci etabının tamamlanacağını geçen ziyaretimizde söyledik, bu kentte büyük bir motivasyon yarattı. Bütün kooperatifler harekete geçtiler biz bu konuyu memnuniyetle karşılıyoruz.

İzmir’de kangrene dönüşecek bir sorunu çözdüğümüzü takip ediyoruz. Biz yerel seçimleri kazandık, millete hizmet ettik, partimizi iktidar yapalım dedik sen misin bunu söyleyen o gün bugündür huzurumuz yoktur. Cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar, partimize kurumsal saldırılar gerçekleşti. Tek amaç bizi çalıştırmamak”