CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de bir dizi programa katılım gösterdi. CHP lideri Özgür Özel, Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar'daki programlara katılırken, Bornova'da katıldığı programda yaptığı açıklamalarda AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı hedef aldı. Özel'in İnan hakkındaki sözlerine tepkiler yükselirken, bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'dan geldi.

"Akla, mantığa, vicdana sığmayan açıklamalar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Özel'e tepki gösteren Kırkpınar, "25 yıldır yönettikleri İzmir’i çöp, çukur ve altyapı sorunlarıyla baş başa bırakıp şehrin gerçek meselelerine çözüm üretemeyenler, bugün ömrünü ülkesine ve milletine adamış Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, partimizin Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan hakkında akla, mantığa ve vicdana sığmayan açıklamalar yapmaktadır.

Sayın Özgür Özel’e tavsiyemiz; önce kendi yönetim anlayışınızın İzmir’e bıraktığı tabloyla yüzleşmeniz, partiniz etrafında oluşan tartışmaları ve iddiaları açıklığa kavuşturmanızdır. Sonrasında genç yaşlardan itibaren teşkilatın her kademesinde görev almış, gençlik kollarından Genel Sekreterlik makamına kadar emek ve mücadeleyle yükselmiş Sayın Eyyüp Kadir İnan hakkında söz söylemeden önce bir kez daha düşünmenizdir.

İzmir’in sorunlarına çözüm üretmek yerine polemik siyasetiyle gündem oluşturmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.