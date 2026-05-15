Son Mühür /Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'in de katıldığı İzmir programının üçüncü durağı olan Buca'da gerçekleşen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cemil Tugay: Kendimizi çok mutlu hissediyoruz

Bugün gerçekleşen açılış törenlerinde İzmir'in dört bir yanında çiçekler açtığını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bizler her gün çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Sayın genel başkanımız ne zaman kentimize gelse biz kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Bugün kentimizin dört bir yanında çiçek açıyor. Bu hizmetlerin Özgür Özel tarafından açılmasına ayrıca mutluluk duyuyorum." dedi.

"İzmir CHP'nin amiral gemisidir"

Son olarak, İzmir'in CHP'nin amiral gemisi olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Kentimiz ve partimiz adına mutluluk ve heyecan veren çalışmaların hayata geçtiğini görüyoruz. Şu an 16 projenin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Bazı yandaş medya organlarının servis ettiği haberler bu hizmetlerden söz etmez. Birazdan yapılacak toplu açılış töreni ile Buca'nın dört bir yanına çok güzel hizmetler yayılacak. Belediyelerimiz arasında gerçekleşen en güzel dayanışma ve Birlik örneğini sergiliyoruz. Biz, genel başkanımızın kentimize verdiği değerin farkındayız. İstediğiniz oyunu çevirsinler biz bu oyunu bozarız. İzmir, CHP'nin amiral gemisidir. En büyük ilçemiz Buca hak ettiği hizmeti alacaktır." şeklinde konuştu.