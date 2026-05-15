İzmir’in Buca ilçesinde yıllardır sessizce ayakta duran tarihi kule ev, son dönemde yeniden ilgi odağı oldu. Halk arasında “Kız Kulesi” olarak anılan yapı, hem görüntüsüyle hem de geçmişten bugüne taşınan hikâyeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bir zamanlar bağların ve zeytinliklerin ortasında tek başına yükselen kule, bugün apartmanların arasında adeta kaybolmuş halde duruyor.

Tarihi kayıtlarda Levanten iş insanı Hacı Andoniyadis’e ait olduğu belirtilen yapı, mimarisi nedeniyle “kule ev” olarak tanımlanıyor. Taş bir taban üzerine kurulan yapı, dış bölümünü saran merdivenleri ve seyir alanıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. Tepesindeki külah biçimli çatı ise yapıya farklı bir hava katıyor.

Şehir büyüdü, kule yerinde kaldı

Bir dönem doğayla iç içe olduğu anlatılan kule, yıllar içinde Buca’daki yoğun yapılaşmanın arasında kaldı. Çevresini saran apartmanlara rağmen tarihi görünümünü büyük ölçüde koruyan yapı, bugün özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğradığı noktalardan biri oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası kuleye olan ilgi yeniden arttı. İstanbul’daki ünlü Kız Kulesi’ni andırdığı yönündeki yorumlar da yapının daha fazla konuşulmasına neden oldu.

Kule hakkında yıllardır anlatılan hikâyeler var

Bölge sakinleri arasında kuleyle ilgili yıllardır anlatılan farklı hikâyeler bulunuyor. En çok bilinen rivayetlerden biri ise yapının adının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili.

Anlatılanlara göre Hacı Andoniyadis’in ölümünden sonra uzun süre boş kalan kule, gençlerin buluşma noktası haline geldi. Özellikle hafta sonları genç kızların burada zaman geçirmesi nedeniyle yapının zamanla “Kız Kulesi” diye anılmaya başladığı söyleniyor.

Bugün kesin olarak doğrulanmasa da bu hikâyeler, yapının gizemli havasını daha da artırıyor.

Levanten geçmişinin izlerini taşıyor

Buca’daki kule ev, ilçenin Levanten geçmişini yansıtan önemli yapılardan biri olarak gösteriliyor. Bölgede bulunan tarihi köşkler ve eski yapılarla birlikte düşünüldüğünde, kulenin ilçenin kültürel hafızasında ayrı bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

Forbes Köşkü, Rees Köşkü ve çevredeki tarihi yapılarla aynı dönemin izlerini taşıyan kule, geçmişten bugüne ulaşmayı başaran nadir eserlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyada yeniden keşfedildi

Uzun yıllardır Buca’da olmasına rağmen birçok kişinin fark etmediği kule, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle tarihi yapıları keşfetmeyi seven kullanıcıların yaptığı paylaşımlar sonrası yapıya ilgi arttı.

Şehrin kalabalığı içinde sessizce duran kule, İzmir’in pek bilinmeyen yüzlerinden biri olarak gösteriliyor. Her gün yüzlerce kişinin önünden geçtiği yapı, şimdi yeniden merak edilmeye başlandı.