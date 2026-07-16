Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası görevden alınan Asu Kaya’nın ardından Kadın Kolları Genel Başkanlık görevine atanan Ayten Gülsever, İzmir’e geliyor. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç ve yönetimiyle toplantı yapması beklenen Gülsever, İzmir İl Başkanlığı binasında ayrıca basın toplantısı da düzenleyecek. 20 Temmuz saat 13.00’te düzenleyeceği basın toplantısı öncesi Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Gülsever, İzmirliler’e seslendi. Gülsever, tüm kadınları CHP İzmir İl Başkanlığı’na davet etti.

“Yeni yol haritamızı belirleyeceğiz”

Toplantıda CHP İzmir’in çiçeği burnunda İl Başkanı Nilay Kökkılınç’ın yanı sıra milletvekilleri ve yönetimin de bulunacağını belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, “Örgütümüzle buluşup yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Toplantımızda da önce örgütümüze mesaj verecek daha sonra da kadınlarla ilgili çalışmalarımıza start vereceğiz” diye duyurdu.

81 ilde anket başlatacaklar!

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Gülsever, her kadına ulaşmak için çalışma başlatacaklarını söylemişti. Özellikle bu dönemde hemen her gün sahaya ineceklerini ve ev ziyaretlerini artıracaklarını belirten Gülsever, CHP’de kadın kürsülerinin kurulacağı ve uzlaşma masalarının oluşturulacağını belirtmiş ve 81 ilde kadınlara yönelik geniş çaplı bir anket düzenlemeye hazırlandıklarını ifade etmişti. Gülsever’in İzmir ziyaretinde örgütle bu konuları da masaya yatırması bekleniyor.