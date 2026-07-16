Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası yeni hizmet binasının açılış töreninin önemli açıklamalarda bulundu.

Rifat Hisarcıklıoğlu: İhracatı Anadolu coğrafyasına İzmir öğretmiştir

Konuşmasında İzmir’de olmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan ve uluslararası akredite kuruluşlarının EBSO’ya yıldızlı beş puan verdiğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu, “Böyle güzel bir günde İzmir’de olmaktan gurur duyuyorum. Her zaman Türk özel sektörüne destek veren sayın valimize, sayın milletvekillerimize ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün hep birlikte önemli bir yatırımın açılışı yapacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyada nasıl otellerin yıldızlama sistemi varsa aynı şekilde odaların verdiği hizmeti ölçen de bir yıldızlama sistemi vardır. Bugün uluslararası akredite kuruluşunun EBSO’ya verdiği yıldız tam olarak beş yıldızdır, bunu ben söylemiyorum açık söylüyorum Dünya Odalar Federasyonu söylüyor.

Bugün EBSO’nun vermiş olduğu hizmetin kalitesi Paris ve Londra gibi kentlerle eş değerdir. Eğer senin kentine hizmet ediyorsa EBSO’ya teşekkür edeceksin, İzmir Ticaret Odası da ve İzmir Ticaret Borsası da aynı şekilde hizmet veriyor kente. Allah Hasan Tahsin’den razı olsun, ilk fişeği o atmıştır, Anadolu’da ondan sonra gelmiştir. İhracatı Anadolu coğrafyasına İzmir öğretmiştir” diye konuştu.

Süleyman Elban: Bu binanın açılışına destek veren bütün kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum

EBSO’nun yeni binasının açılışında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Dünyada bilim alanında ilerleme nasılsa, sanayide de ilerleme aynı şekildedir. Dolayısıyla sanayicinin bu süreci tek başına yapması mümkün değil. Bunu takip etmesi için ona destek vermesi gereken kurum ve kuruluşlar var. Bu binanın açılışına destek veren bütün kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ender Yorgancılar: EBSO başkanlığımı sonlandırıyorum

Kürsüden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na övgülerde bulunan ve yanında olacağını belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Bugün heyecanlıyız, 365 oda ve borsasıyla Türk iş dünyasının en büyük çatı örgütü olan TOBB’un değerli başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu yeni binamızda ağırlıyoruz. Bu bina meclislerimizin ve yönetim kurullarımızın idaresini birlikte gerçekleştiriyor. Geçmişten bugüne sürece katkı koymuş tüm geçmiş dönem başkanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Kentimize değer katmaya devam edeceğiz.

Çalışmalarımıza destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. EBSO olarak her zaman ortak aklı temel ilke olarak benimsedik. Ben değil, biz ilkesiyle hareket ettik. Üretim yoksa, kalkınmak hayaldir mottosunun etrafında birleşerek, toplumun huzuru ve refahını öncelik gördük. Böyle bir sistem içinde sürdürebilir bir sistem yaratmak hiç kolay olmayacak. Risklerin çok olduğu günlerdeyiz. EBSO’da kişiler, değil kurum kimliği önceliklidir. Rifat Hisarcıklıoğlu’yla çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. Ancak biz kez daha söylüyorum ben EBSO başkanlığımı sonlandırıyorum, bundan sonraki her süreçte sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanında olacağım” dedi.

İbrahim Gökçüoğlu: Ağustos ayı sonunda Konak’taki binamızın açılışını gerçekleştireceğiz

Ağustos ayı sonunda EBSO’nun Konak’taki yeni binasının da açılacağının altını çizen EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ise “Bu süreçte emeği geçen tüm geçmiş dönem başkanlarımıza, meclislerimize, yönetim kurullarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu geçmiş sürecin neticelenmesi için büyük gayret sarf eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Ağustos ayı sonunda da Konak’taki binamızın açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay: Artık kar odaklı değil, sürdürülebilirlik odaklı adımların atılması gerekiyor

Son olarak, İzmirli sanayicilere kente katkılarından dolayı tebrik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Bugün çok değerli konuşmalar yapıldı. Hakikaten sürekli değişen bir dünyada ayakta kalmanın ve kendi yenilemenin çok önemli olduğunun farkında olan insanlarla birlikteyiz. Sanayicilerin böylelikle çok değerli olduğunu düşünüyorum. Artık kar odaklı değil, sürdürülebilirlik odaklı adımların atılması gerekiyor. İzmir’in sanayicileri duyarlılığı olan insanlardır ve olması gereken çağdaşlığa sahipleridir bu nedenle onlara yürekten tebrik ediyorum”