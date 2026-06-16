Merve Turan / Son Mühür - CHP’nin olaylı 38. Olağan Kurultayı’nın ardından yargıya taşınan ve oylamaya hile karıştırıldığı iddialarıyla açılan "mutlak butlan" kararı gelen Kurultay davasında karar aşamasına yaklaşılıyor. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da yer aldığı 12 siyasetçinin yargılandığı davanın 1 Temmuz’da yapılacak kritik duruşması öncesinde, kulislerde Tugay hakkında bir siyasi yasak kararı çıkması ihtimali ve bunun yerel yönetime yansımaları tartışılmaya başlandı. Kamuoyunda, böylesi bir hukuki yaptırım durumunda Cemil Tugay’ın bizzat bir belediye başkan vekili işaret edip edemeyeceği ya da yasa gereği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kendi üyeleri ve ilçe belediye başkanları arasından yeni bir başkan seçmek zorunda mı kalacağı soruları en kritik gündem maddesi haline geldi.

Gündem Masası'nda bu hafta gündemdeki bu konu ele alındı ve usta kalem Hasan Çölmekçi süreç hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Böyle bir senaryoda Cemil Tugay'ın ne yapabileceğini de açıklayan Çölmekçi, 1 Temmuz'daki CHP Kurultay'ı davasında da henüz karar verilmeyeceğini beklediğini söyledi.

Görevden alınırsa yerine kim gelecek?

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi konuyla ilgili sürecin nasıl işleyeceğini ve hangi görevden kişinin Tugay'ın yerine atanacağını ''Bu tip durumlarda belediye başkanlarından birisi gösterilir. Ahmet Piriştina mesela vefat ettiğinde, belediye başkanları arasından seçilme yönünde bir şey oldu. Neden peki böyle bir şey yapılıyor? Çünkü bu insanlar işi daha iyi bildikleri, tanındıkları ve güvenilir oldukları için tercih ediliyor; ama meclisten de isterlerse başka biri seçilebilir. Çünkü zaten bu belediye başkanları mecliste bulunuyor." şeklinde açıkladı.

''1 Temmuz’da karar çıkacağını düşünmüyorum''

Çölmekçi 1 Temmuz'daki davada karar beklemediğini "1 Temmuz duruşmasında eğer karar çıkarsa —ki ben çıkacağını sanmıyorum— henüz oradaki yargılananlara ceza gelirse, iki yılın üzerinde olursa ceza, o zaman siyasi yasak gelir ve görevden alınır." sözleriyle belirtti.

Tunç Soyer ve kooperatif davasını örnek gösterdi

Hasan Çölmekçi sözlerini Tunç Soyer ve Kooperatif davasını örnek göstererek, Kılıçdaroğlu kanadından kişilerin Cemil Tugay hakkında savcılığa dosyalar sunduğunu belirterek sonlandırdı:

"Nasıl Tunç'un tutuklanmasında, işte kooperatif davasında şu anki yönetimden bazı bilgiler savcılığa, mahkemelere verildiyse; iç denetim raporları savcılığa verilerek ihbar edildiyse, şu anda Kılıçdaroğlu taraftarları da bulunuyor aynı şeyde, belediyede. Onlardan da çok sayıda bilgi, belge gittiğini ben düşünüyorum."