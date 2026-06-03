İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Efes Antik Kenti, yaz sezonunun gelmesiyle yeniden gece ziyaretlerine açılmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gece müzeciliği uygulaması çerçevesinde tarihi alan, özel ışıklandırmalar eşliğinde ziyaretçilerini konuk etmeye başladı.

Tarihi yapılar ışıklarla aydınlandı!

Gece müzeciliği çerçevesinde Efes Antik Kenti’nin en önemli noktaları özel sistemlerle aydınlığa kavuştu. Antik kenti ziyaret edenler, özellikle Celsus Kütüphanesi başta olmak üzere Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi tarihi alanları gece atmosferinde gezme deneyimini elde ediyor.

Ziyaret saatleri netleşti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerçekleştirmiş olduğu uygulama çerçevesinde Efes Antik Kenti, belirli günlerde 19.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Yetkililer tarafından, ziyaretçilerin saat 23.00 itibarıyla alanı boşaltmasının beklendiği ifade edildi.

Gece müzeciliği uygulamasının 1 Ekim tarihine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Celsus Kütüphanesi’nde barkovizyon gösterisi!

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi altında kalan barkovizyon gösterimi de bu sezon yeniden ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Özellikle Celsus Kütüphanesi’nin tarihi cephesine yansıtılan görseller, gece ziyaretlerine ayrı bir atmosfer katmaya devam edecek.

Hedef yüksek!

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, geçen yıl gece müzeciliği uygulamasının yoğun talep gördüğünü ifade ederek bu sezon ziyaretçi sayısının daha da artmasının beklendiğini ifade etti.