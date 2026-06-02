İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anları beraberinde getirdi. Ankara Caddesi’nde ilerleyen bir tırın çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otomobil galerisine girdi. Kazada iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, galeride bulunan araçlar da hasar aldı.

Otomobil kontrolden çıktı!

Kazanın, Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde aynı yönde ilerleyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden otomobile çarptı.

Çarpma sonucunda savrulan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında faaliyet gösteren otomobil galerisindeki vitrin camlarını kırıp iş yerinin içine daldı.

Galeride büyük hasar!

İş yerinin geniş vitrin camları paramparça olurken, içeride bulunan araçlarda da ciddi maddi hasar oluştu.

İlk belirlemeler çerçevesinde galeride bulunan bir sıfır otomobil ile iki ikinci el araç hasar aldı. Kazaya karışan otomobil ve tırda da hasar oluştuğu belirtildi.