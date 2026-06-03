Alaçatı Mahallesi’nde Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin yakınında gerçekleşen olay kamuoyunda büüyk yankı uyandırdı. Silahlı saldırı sonucunda, çiftin yakın koruması ve Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat vefat etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, saldırının yaşandığı otelin işletmecileri dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşletmeciler, saldırının doğrudan otele yönelik olmadığını ve zanlının saatler boyunca bölgede beklediğini söyledi.

"Saat 09.00'dan beri orada bekliyormuş!"

Olayın ardından konuşan otel işletmecilerinden Büşra Yılmazel, "Bugün zaten gidiyorlardı. Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu ve tam vedalaşıyorduk. O an korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye çıktıklarında biz içeriden üç el falan bir silah sesi duyduk. Hemen eşim koştu, herkes ne olduğunu anlamaya çalışarak şoka girdi. Otelle hiçbir bağlantısı yoktu, otele bir silahlı saldırı gerçekleşmedi. Burası Alaçatı, sokaklardan sürekli arabalar ve insanlar geçiyor, olay sokakta oldu. Zanlı sabahtan beri, saat 09.00'dan beri orada bekliyormuş. Çıkılmasını beklemiş. Vurulduktan sonra Can Polat Bey bu tarafa yöneldi, eşim de silah sesini duyup dışarı çıkınca yardım amaçlı hemen onu içeriye, odaya aldılar." dedi.

"Oturup çıkmalarını beklemiş!"

Saldırı anı hakkında konuşan otel işletmecisi Serhat Yılmazel ise, "Sabah saat 09.00'da biri geliyor, orada oturup bayağı bekliyor. Olay sanırım öğleden sonra oldu. Can Polat Bey valizleri ve eşyaları arabaya yüklemeye gelmişti. Kameralardan da izlediğimiz üzere Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah tutukluk yapıyor sanırım. Can Polat Bey ona bakarken şahıs tekrardan geliyor, bu sefer 2-3 el ateş ediyor. Sesle birlikte dışarı çıkmamız bir oldu, saldırgan o esnada kaçmıştı. Can Polat Bey direkt içeri geldi, 'vuruldum' diyerek kendini tutuyordu. Onu hemen içeri çekerek tampon yapmaya başladık ve ambulans çağırdık. Muhtemelen bir gözdağı vermek amaçlıydı, direkt Can Bey'i hedef alıp ateş etti. Otele saldırı tarzı bir durum değil, öyle olsa Allah göstermesin daha büyük bir şey olabilirdi. Tekrar dönüp aynısını yapmasın diye herkesi içeri soktuk. Esnafın da gördüğü üzere şahıs sabah saat 09.00'dan beri orada oturup çıkmalarını beklemiş." ifadelerini kullandı.