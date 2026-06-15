Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası tartışmalar sürüyor. Mahkeme kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ mesajının ardından partide değişim mekanizmalarının çalıştırılacağı ifade edilirken gözler liste başı olduğu ileri sürülen İzmir’de. CHP İzmir İl Başkanı Güç’ün görevden alınacağı iddia edilirken yerine gelecek alternatif isimler de kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de daha önce Konak Belediye Başkan aday adayı olan ve partide sağlık kurullarından il sekreterliğine kadar pek çok görev almış Dr. Merih Şan. İl Başkanlığı koltuğu için ismi yüksek sesle söylenmeye başlayan Dr. Şan, konuyla ilgili Son Mühür’e konuştu. “Biz eski partiliyiz. Herkesle diyaloğumuz var. Onun için düşünmüşlerdir” diyen Şan, “Yoksa benim böyle bir talebim yok” ifadelerini kullandı. Dr. Şan, “Partimin verdiği hiçbir görevden kaçmam mümkün değil” mesajı da verdi.

“Herhalde bir arayış var…”

Konuyla ilgili herhangi bir temas olup olmadığının sorulması üzerine Şan, “Nasıl olmaz… Ankara’da MYK’da arkadaşlarım var, Kemal Bey’i defalarca ziyaret etmişliğim var. Ankara sürekli gidip geldiğim bir yer. O kadar çok isim var ki ortada… Saysam 50 kişi söylerim. Herhalde bir arayış var, bana direkt söylenmiş bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Kemeraltı’nda bildiri de dağıttım”

“Böyle bir talep gelse il başkanlığını kabul eder misiniz?” sorusu üzerine de Dr. Şan, şu ifadeleri kullandı: “Ben CHP’liyim. 2004’te devletten emekli oldum, ertesi gün geldim CHP’de çalıştım. CHP’nin sağlık konularından il sekreterliğine kadar her yerde görev yaptım. Partim bana ne görev verirse ben bunu yapmakla yükümlüyüm. CHP’nin açık üyesiyim. Partim bana “Yarın sabah Hatay’da yürüyeceğiz” derse, yürürüm. “Bildiri dağıtılacak” denildi, bu yaşımda Kemeraltı’nda bildiri de dağıttım. Partimin verdiği hiçbir görevden kaçmam mümkün değil. Bu bir hizmet meselesi. Hükümet hizmet ettiğini söylüyor, biz daha iyi hizmet edeceğiz iddiasındayız.”

“Kimsenin kanun dışına çıkma lüksü yok”

Mutlak butlan süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Merih Şan, “Şeriatın kestiği parmak acımaz. Kanun ne diyorsa kimse kanunun dışına çıkma lüksüne sahip değil. ‘Ben bu karara uymuyorum’ derseniz size ‘Hamido musunuz?’ derler. Hangi kanunu nasıl tanımıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isen kanunlara uymakla yükümlüsün. Varsa bir itirazın temyiz yolu var. Zaten arkadaşlar da temyize gittiler. Temyizin sonucu beklenir. Mahkemelerde alınan kararların karşısındaysanız bunun bir sürü yolu var. ‘Kanun tanımam’ demek aklı başında hiçbir siyasetçinin söyleyeceği şeyler değil. Biz kanunlar çerçevesinde kavgamızı yapıyoruz” diye konuştu.